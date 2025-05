Saúde promove conscientização sobre mortalidade materna em oito USFs

A Secretaria Municipal de Saúde reforçará a conscientização sobre a mortalidade materna em oito Unidades de Saúde da Família (USFs) ao longo deste mês. As equipes dos postos da Atenção Básica compartilharão informações sobre hipertensão na gestação, hemorragias, infecções, parto complicado e aborto inseguro, tendo como foco a preservação da saúde das mulheres durante a gravidez e o parto.

As orientações acontecerão nesta semana nas USFs Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, na segunda-feira (12/05), às 8h30; Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil, na quarta-feira (14/05), às 9 horas; Eduardo Nakamura, na sexta-feira (16/05), às 9 horas; e Jardim Europa, no mesmo dia, às 9h30.

Na próxima semana, os atendimentos serão nas USFs Recanto São José, dia 21 (quarta-feira), às 10 horas; Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê, dia 23 (sexta-feira), às 9 horas; Jardim do Lago, dia 29 (quinta-feira), às 9 horas; e Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, dia 30 (sexta-feira), às 14 horas. Os endereços podem ser visualizados no link bit.ly/EnderecosUBS.

As atividades são motivadas pelo simbolismo do Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, lembrado em 28 de maio, e visam reduzir a mortalidade materna. Nas datas reservadas para esse contato com a população, serão discutidos aspectos relacionados ao pré-natal, ao acesso à assistência médica, à rede de atenção à saúde da mulher e a atenção especial a grupos vulneráveis. O objetivo é alertar as munícipes para a importância do acompanhamento médico durante a gravidez, que garante a identificação precoce de problemas de saúde e evita complicações que podem levar à morte materna.

O secretário Diego Ferreira afirmou que as orientações são fundamentais para a melhor instrução das mulheres quanto aos cuidados que precisam ser tomados. “Nossas equipes buscarão garantir os esclarecimentos àquelas que comparecerem aos postos nos dias citados. É muito importante manter todas bem-informadas em relação à conduta correta a ser cumprida durante a gestação”, declarou o titular da pasta.