Saúde promove Dia D contra a tuberculose nesta sexta-feira

Na data citada, as equipes de Saúde estarão na feira livre do Parque Maria Helena, localizada na rua Benedito Faria Marques Filho, entre 9 e 11 horas. A mesma atividade ocorrerá nas ruas do bairro Vila Fátima, durante todo o dia. A partir das 8 horas, será promovida a busca ativa junto aos pacientes que estiverem na Unidade de Saúde da Família (USF) Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil; e a partir das 14 horas, será desenvolvida a ação junto aos usuários da USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda.

Em todas essas localidades, haverá distribuição de informativos com orientações sobre a tuberculose, assim como será disponibilizado o exame de escarro, caso os munícipes abordados manifestem o quadro clínico de tosse seca ou expectoração por mais de três semanas; falta de apetite, perda de peso; cansaço; dor no peito; e febre no fim do dia, acompanhada de suores noturnos.

A campanha

O Dia D é uma das atividades da 2ª fase da Intensificação de Busca Ativa de casos de tuberculose no município de Suzano, que ocorre entre 15 e 29 de setembro, após o cumprimento da primeira etapa no mês de março, onde também foi realizada a busca ativa de sintomáticos nos postos de saúde da rede municipal. As ações estão em consonância com o Programa Estadual de Combate à Tuberculose e com o Ministério da Saúde.

Na última semana de setembro, o trabalho ainda será desenvolvido nos estabelecimentos comerciais da avenida Major Pinheiro Fróes, no Parque Maria Helena, no dia 27 (quarta-feira), a partir das 11 horas. Em 28 de setembro (quinta-feira), às 10 horas, haverá palestra sobre o tema na USF Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim; e na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José. Em outros postos de saúde também vêm ocorrendo essas orientações desde a última sexta-feira (15/09). As ações se estendem para algumas clínicas de bairros, onde, por exemplo, são atendidos dependentes químicos, que são mais suscetíveis à doença.

Importância

O médico pneumologista Paulo Henrique Braga Bizarria falou sobre a relevância da campanha. “A busca ativa de sintomático respiratório é uma ação que contribui para a detecção dos casos de tuberculose e encaminhamento para tratamento de forma mais ágil. A tuberculose acomete os pulmões, porém pode afetar vários outros órgãos e tecidos, como a pleura (membrana que reveste os pulmões), os gânglios linfáticos, os rins, os ossos, os intestinos e as meninges (membranas que envolvem o cérebro). Assim, com o diagnóstico precoce e tratamento adequado aumentam as taxas de cura da doença, diminuindo a cadeia de transmissão”, destacou o médico.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, afirmou que a iniciativa reforça o trabalho de prevenção que a pasta vem desenvolvendo para proteger a saúde das pessoas.

A Secretaria Municipal de Saúde está promovendo uma campanha de intensificação para busca ativa dos casos de tuberculose durante a segunda quinzena de setembro, dentro e fora das unidades da Atenção Básica. O Dia D desta ação ocorrerá nesta sexta-feira (22/09), quando serão realizadas atividades no Parque Maria Helena, no Jardim Ikeda, no Jardim Brasil e na Vila Fátima. Nessas localidades, os munícipes passarão por avaliação para verificação de sintomas e eventual necessidade de realização de exame para confirmação da doença.