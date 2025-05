Saúde promove Dia D de Vacinação contra a Influenza e vacina 502 pessoas

Aproveitando o grande movimento do último sábado (10), a Secretaria de Saúde realizou o Dia D para intensificar a vacinação contra a Influenza em Ferraz de Vasconcelos. Com um polo montado no Calçadão da XV de Novembro, além de seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que ficaram abertas atendendo a população como os idosos, profissionais da Saúde, professores, pessoas com comorbidades, entre outros.

A lista de vacinação prioritária é definida pelo Ministério da Saúde. Foram aplicadas um total de 502 doses, sendo 466 contra a Influenza; 33 doses contra a Febre Amarela e três doses da Covid, além de 49 atualizações da Caderneta de Vacinação.

Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Maria Celma, a procura foi intensa durante todo o dia, mostrando a boa aceitação da população com ações assim.

No Jardim Yone, o polo volante com a vacinação contra a Febre Amarela também atendeu os moradores com a vacinação contra a Influenza. E, além disso, CS II no centro e UBSs da Vila Santo Antônio; Vila São Paulo e CDHU atenderam os moradores durante o dia todo. A ação começou às 8 horas e terminou às 17 horas. A vacinação agora continua em todas as unidades.

Quem foi gostou e aprovou a facilidade de estar no centro e ser vacinado, como o morador Paulo: “É ótimo sair para resolver as coisas e ainda por cima cuidar da saúde”, afirmou. O balanço de quantas pessoas foram vacinadas deve sair em breve.

Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos



Com muita prestação de serviços, a Secretaria de Saúde de Ferraz comemorou o Dia Nacional de Uso Racional de Medicamentos levando serviços para o centro da cidade como medição de pressão arterial, testes rápidos, auriculoterapia e até a distribuição de lava-pés para os participantes levarem para casa. As atividades foram totalmente gratuitas também realizadas no último sábado (10).

A diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica, Viviane Fonseca Torres, estava com a equipe na Praça da Independência com tendas armadas para atender o público, que passava por uma triagem e já era posteriormente direcionado aos serviços de saúde: “Se a gente só falar do uso de medicamentos não atrai tanto a população, por isso levamos sempre outras atividades para atrair os moradores”, afirmou ela.

Quem participou das ações gostou: “Já medi a minha pressão e agora estou fazendo auriculoterapia. É ótimo este tipo de serviço disponibilizado pela Prefeitura”, afirmou a moradora Ana. O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos foi comemorado na última segunda-feira, dia 5 de maio, mas em Ferraz teve o desfecho no sábado com a ação importante da Saúde na praça do centro.