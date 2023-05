Saúde promove sarau no Dia Nacional da Luta Antimanicomial

A praça foi palco de dinâmicas abertas à população, incluindo música, dança e descontração, além da exibição de cartazes e colagens feitas pelos usuários das unidades. Além da panfletagem orientativa, o setor também promoveu uma oportunidade para os participantes e transeuntes apontarem “qual a sua loucura” por meio de um mural onde os interessados podiam confidenciar suas principais manias e paixões.

Na sequência, foi organizada uma descontraída caminhada para os participantes, tendo como destino final a Praça João Pessoa. Com escolta promovida pelas equipes municipais de trânsito e servidores do setor, usuários dos equipamentos e munícipes seguiram do ponto de partida até a rua General Francisco Glicério, exibindo faixas, panfletos e cartazes temáticos da luta antimanicomial, encerrando assim a manhã de atividades.

Para a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, a reunião foi muito benéfica para evidenciar uma causa fundamental no Brasil. “Esta é uma data para lutarmos contra o preconceito, combatendo toda e qualquer forma de aprisionamento. Nós acreditamos que toda a busca por igualdade deve ser pautada pela luta pela liberdade no âmbito mental”, afirmou.

Segundo a diretora da Rede de Atenção Básica à Saúde, Flávia Verdugo, chamar atenção para o respeito e o combate a termos e ações pejorativas é o grande objetivo desta e de outras ações do gênero. “Trabalhamos de forma humanizada, portanto temos uma preocupação grande em garantir o melhor para os usuários deste e de outros serviços de apoio e acolhimento. Agradeço a todos os envolvidos e ressalto nosso compromisso com a saúde mental na cidade”, destacou.

Já o secretário Pedro Ishi ressaltou que o trabalho para conscientização é essencial, pois o respeito deve sempre estar acima de tudo. “Alertar as pessoas sobre essa questão essencial foi o objetivo central desta manhã, que também apresenta uma confraternização diferenciada aos usuários. Por isso, agradeço a todas as equipes que estiveram aqui conosco, aos munícipes que participaram do evento, e aos agentes de trânsito que garantiram a escolta para realização da nossa caminhada” concluiu.

No local, também estiveram presentes Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, as coordenadoras do Caps, Ariadne Cirilo e Caroline Jacob, e a coordenadora da Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, Edimara Chiasso.

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu o sarau “Livres em Todos os Lugares”, uma ação organizada na Praça dos Expedicionários como referência ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado nesta quinta-feira (18/05). Na ocasião, a pasta reuniu cerca de cem pacientes e profissionais entre as cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Caps) do município para uma manhã de confraternização e orientação acerca da relevância do combate ao preconceito.