Saúde promoverá evento sobre prevenção ao suicídio nesta quinta-feira

A Secretaria de Saúde de Suzano promoverá nesta quinta-feira (27) um evento sobre prevenção ao suicídio intitulado “Falar é a Melhor Solução”. Trata-se de uma iniciativa voltada aos profissionais que atuam diretamente com o público, em especial com os jovens. A ação acontece em alusão à campanha Setembro Amarelo, marcado por diversas atividades de prevenção ao suicídio. O evento ocorrerá das 8 horas às 11h30, no anfiteatro da Faculdade Piaget.

De acordo com a coordenação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), haverá rodas de conversa sobre estratégias preventivas e práticas integrativas para sensibilizar os profissionais de diversas áreas, como Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social e Esporte, cuidado e promoção de ações de valorização à vida e promoção de saúde.

“Eventos como esse são fundamentais para sensibilizar a todos sobre a importância da escuta, do acolhimento e da conexão com o outro como ferramentas de prevenção ao suicídio”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon.

Ao longo do ano, a pasta tem promovido encontros mensais de capacitação com os profissionais da rede atenção básica. Há abordagem de temáticas pertinentes aos cuidados da saúde mental e promoção de saúde, de modo que as pessoas com sofrimento emocional possam procurar a unidade mais próxima de sua residência para serem acolhidas por um profissional.

O evento é gratuito e há cem vagas disponíveis. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail rapssuzano@yahoo.com.br. É necessário encaminhar nome completo, telefone de contato e local de trabalho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4745-2094 (Secretaria Municipal de Saúde – Rede de Atenção Psicossocial).