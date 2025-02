Saúde realiza 241 procedimentos em ação especial na Fazenda Aya

O projeto “Saúde Itinerante”, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), voltou à Fazenda Aya pela segunda vez neste ano para contemplar os moradores da localidade com mais 241 procedimentos. Como aconteceu na primeira visita, ocorrida no primeiro fim de semana de 2025, a ação especial do último sábado (08/02) foi realizada na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, na estrada Fazenda Viaduto.

O conjunto de serviços que abrangeu o atendimento mais recente registrou um total de 51 consultas médicas, 42 aferições de pressão arterial, 42 aferições de glicose, 19 avaliações odontológicas, 19 coletas de exames laboratoriais, 30 procedimentos de auriculoterapia e 38 solicitações de exames laboratoriais.

Já a primeira atividade, promovida há pouco mais de um mês, garantiu 66 consultas médicas, 65 aferições de pressão arterial, 65 aferições de glicose, 46 solicitações de exames laboratoriais, quatro coletas, 34 auriculoterapias, 21 avaliações odontológicas com a “Carreta da Odontologia”, que proporcionou 405 procedimentos, e duas palestras de Educação em Saúde.

O trabalho desenvolvido de forma contínua tem possibilitado o atendimento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. A escola utilizada para os trabalhos recebe a iniciativa desde agosto de 2024, levando mais qualidade de vida para os pacientes não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, parabenizou as equipes envolvidas na ação e elogiou a população que compareceu ao local. “O bairro Fazenda Aya fica distante do centro e, por isso, é fundamental que receba ações como essa. As equipes do INTS têm feito um grande trabalho porque também estamos contando com a adesão dos pacientes. Esse tipo de trabalho tem o objetivo de levar os serviços de Saúde aos quatro cantos da cidade”, salientou o chefe da pasta.