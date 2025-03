Saúde realiza 243 procedimentos em ação especial

O projeto “Saúde Itinerante”, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), voltou à Fazenda Aya pela terceira vez neste ano, no último sábado (08/03), para contemplar os moradores do bairro com mais 243 procedimentos. Como ocorreu nas visitas no primeiro fim de semana de janeiro e no segundo de fevereiro, a ação especial foi realizada na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, na estrada Fazenda Viaduto. Ao todo, já foram promovidos 889 procedimentos por essa iniciativa em 2025, durante o trabalho nos três sábados de cada mês.

A atividade mais recente garantiu 58 consultas médicas, 37 aferições de pressão arterial, 37 aferições de glicose, 22 avaliações odontológicas, dez coletas para exames laboratoriais, 43 procedimentos de auriculoterapia, 14 coletas para exames de papanicolau, uma palestra de Educação em Saúde e 21 solicitações de exames laboratoriais. A diretora da Atenção à Saúde, Cintia Steffens Watanabe, e a diretora do INTS, Joyce Moreira, acompanharam o andamento dos serviços, que ocorreram em meio às homenagens pelo Dia Internacional da Mulher.

A segunda atividade, realizada no dia 8 de fevereiro, já havia ofertado 241 procedimentos. Os atendimentos viabilizados nesta ocasião permitiram que fossem proporcionadas 51 consultas médicas, 42 aferições de pressão arterial, 42 aferições de glicose, 19 avaliações odontológicas, 19 coletas de exames laboratoriais, 30 aplicações de auriculoterapia e 38 solicitações de exames laboratoriais.

Já na primeira atividade, promovida no início do ano, foram registradas 66 consultas médicas, 65 aferições de pressão arterial, 65 aferições de glicose, 46 solicitações de exames laboratoriais, quatro coletas, 34 auriculoterapias, 21 avaliações odontológicas, com a “Carreta da Odontologia”, e duas palestras de Educação em Saúde, totalizando 405 procedimentos.

O trabalho desenvolvido de forma contínua nesta localidade tem possibilitado o acompanhamento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos munícipes não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista.

A diretora de Atenção à Saúde destacou o cuidado que a administração municipal proporcionou às munícipes nesta data tão simbólica. “Tivemos uma mobilização muito especial para trazer os serviços que ofertamos nas unidades da Atenção Básica também nesta escola da Fazenda Aya. Como o trabalho foi desenvolvido no Dia Internacional da Mulher, foi organizada uma decoração especial que trazia mensagens de afeto às moradoras que chegavam para serem atendidas”, ressaltou Cintia.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, parabenizou as equipes envolvidas na ação e elogiou a população que compareceu ao local. “O bairro Fazenda Aya fica distante do centro e, por isso, é fundamental que receba ações como essa. As equipes do INTS têm feito um grande trabalho porque também estamos contando com a adesão dos pacientes. Este trabalho leva os serviços de Saúde aos quatro cantos da cidade”, salientou Ferreira.