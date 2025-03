Saúde realiza 272 atendimentos durante o 'Dia da Mulher'

A Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no bairro Parque Santa Rosa, realizou 272 procedimentos durante o “Dia D” promovido neste sábado (08/03), que foi especialmente organizado para reforçar as ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na referida data. Aproximadamente 150 munícipes estiveram no local.

O prefeito Pedro Ishi acompanhou o andamento dos trabalhos com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul. Os dois foram recepcionados pelo secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, e toda a equipe da unidade. O presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama, também compareceu à unidade para prestigiar a ação.

O atendimento especial proporcionado ao longo de todo o dia garantiu 64 ultrassonografias transvaginais, 40 exames de papanicolau, 42 teste rápidos de HIV e sífilis, 53 procedimentos de auriculoterapia e 33 exames de eletrocardiograma, além de possibilitar o agendamento de 40 mamografias.

Na oportunidade, houve palestras realizadas pela Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPS-VDS), a cada hora, na sala de espera, onde foram abordados temas como violência obstétrica e relacionamento abusivo. O dia ainda foi marcado por ações de prevenção da dengue promovida pela equipe do Setor de Controle de Zoonoses e pelas orientações jurídicas proporcionadas pelo Departamento da Mulher. O Fundo Social de Solidariedade esteve presente para compartilhar informações sobre o tema “Dignidade Menstrual” e distribuir absorventes para as munícipes.

As atividades ainda foram acompanhadas pelo vice-prefeito Said Raful; secretário municipal de Governo, Alex Santos; pelo vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; e pelas coordenadoras Priscila Arap (Setor de Controle de Zoonoses); Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa (Programa Municipal de ISTs/HIV e Hepatites Virais); e Margarida Mesquita (Departamento da Mulher).