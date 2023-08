Saúde realiza ação com o Rotary de combate à hepatite

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) e em parceria com o Rotary Club de Suzano, segue promovendo a ação especial “Hepatite Zero”. A atividade, que faz parte do projeto mundial de erradicação da hepatite C, foi iniciada na tarde da última quinta-feira (17/08), continuou nesta sexta-feira (18/08) e também ocorrerá neste sábado (19/08), das 16 às 19 horas, nas imediações da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A ação é destinada ao público em geral, principalmente as pessoas com mais de 40 anos. Para participar, é necessário apresentar um documento de identidade com foto. A Saúde suzanense realiza testes rápidos utilizados para triagem da infecção causada pelo vírus das hepatites B e C.

A iniciativa é gratuita e rápida, com o resultado disponível em um curto período. Até o momento, já foram efetuados 178 exames, sendo 89 direcionados à detecção da hepatite B e outros 89 à hepatite C. Essas doenças virais atingem o fígado e podem causar alterações leves, moderadas e até mesmo graves. Na maioria dos casos, são infecções silenciosas, ou seja, se manifestam sem a apresentação de sintomas. Por esta razão, é importante manter a imunização em dia, bem como participar de ações de diagnóstico e prevenção. O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou que a detecção da doença é o primeiro passo para o tratamento. “Nosso objetivo é testar o maior número de pessoas, movimento que pode ser fundamental para evitar danos mais graves ao fígado, como cirrose, câncer, entre outros. É possível alcançar a cura em todos os tipos de hepatite e, quando a enfermidade é descoberta ainda no início, as chances são ainda maiores”, afirmou.