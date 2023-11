Saúde realiza ação especial para combate à dengue, chikungunya e zika

O setor de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Suzano executa ao longo de toda essa semana uma ação especial de combate às arboviroses, que são as doenças provocadas por vírus transmitidos principalmente pelos mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, que causam dengue, chikungunya e zika. Entre esta segunda-feira (27/11) e sexta-feira (01/12), 19 agentes farão orientação e panfletagem em sete pontos da cidade, reforçando as medidas de prevenção junto aos munícipes.

A ação começou na Praça João Pessoa, no centro, onde a equipe permaneceu das 9 às 16 horas. Já na última terça-feira (28/11), os agentes estiveram na estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Nesta quarta-feira (29/11), entre 8h30 e 11h30, a ação ocorreu na feira do bairro Vila Amorim, e entre 13 e 16 horas, no Supermercado Atacadão do Parque Maria Helena. Já na quinta-feira (30/11), a mobilização será no Suzano Shopping, entre 9 e 16 horas. Por fim, na sexta-feira, a feira do bairro Jardim Casa Branca, entre 8h30 e 11h30, e o Supermercado Docelar do Jardim Dona Benta, entre 13 e 16 horas, recebem as atividades.

Por ser essa a época em que se registra a maior proliferação do Aedes aegypti, o Controle de Zoonoses está incentivando o engajamento da população em ações domiciliares e coletivas, que enfatizam a eliminação de criadouros do vetor, evitando água parada, por exemplo, para minimizar os riscos de transmissão. As orientações e os materiais informativos têm justamente o intuito de conscientizar e alertar sobre os sintomas das doenças, indicando a ida a uma das unidades de saúde em caso de necessidade, cujos endereços podem ser conferidos por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

O trabalho de prevenção tem registrado importantes resultados, considerando as inúmeras ações que são desenvolvidas no município. No último verão, houve queda de 30% do número de pacientes acometidos pela dengue em relação ao verão do ano anterior. De janeiro a abril de 2023, foram verificados 83 casos positivos, ao passo que, em 2022, o número foi de 118 no mesmo período. O planejamento dos pontos mais críticos é amparado na Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que é feita quatro vezes no ano para monitoramento de pontos estratégicos, incluindo ferros-velhos e outros locais que promovem o acúmulo de sucatas.

A coordenadora do setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap, afirma que a mobilização programada para essa semana visa reforçar as recomendações para que Suzano continue reduzindo o número de casos associados às doenças. “Nesse período, onde se verifica o aumento de chuvas, temos que intensificar as orientações aos moradores. Quando eliminamos a água parada nas residências, combatemos os potenciais criadouros do mosquito transmissor. Por isso, escolhemos áreas com grande circulação de pessoas para realizar a ação, onde estaremos compartilhando essas mensagens e os cuidados que devem ser tomados”, frisou a coordenadora.

Para o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, a conscientização junto à população é fundamental para a prevenção de doenças transmitidas pelos mosquitos. “É muito importante que os moradores nos ajudem com esse trabalho para que possamos impedir um aumento dos casos de dengue, chikungunya e zika. Temos atuado com muito empenho para que consigamos atender com qualidade todas as regiões da cidade, e assim contamos com as informações dos moradores, acionando nossos agentes e até mesmo outros setores da administração municipal. O trabalho em conjunto garante a preservação da saúde de nossa população”, garantiu o chefe da pasta.