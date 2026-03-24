Saúde realiza 'Dia D' de vacinação contra a gripe em nove unidades neste sábado

A Secretaria de Saúde de Suzano inicia neste sábado (28/03) a campanha de vacinação contra a gripe, com a realização do “Dia D” de mobilização em nove locais, entre Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), além de dois postos volantes. A ação marca o começo da estratégia de imunização contra o vírus Influenza no município, que seguirá até 30 de maio, com foco na proteção dos grupos mais vulneráveis e na ampliação da cobertura vacinal.

Neste primeiro dia, a vacinação ocorrerá das 8 às 16 horas na UBS Octacílio de Carvalho Schiavi (rua Presbítero de Oliveira, 35 - Jardim Dona Benta); UBS Esthelina Maria Barbosa (rua Maria do Carmo Borges Lingeard, 125 - Miguel Badra Alto); UBS Dr. Isack Oguime (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147 - Parque Maria Helena); UBS Prefeito Alberto Nunes Martins - CS II (avenida Paulo Portela, 205 - Jardim Paulista); UBS Professor João Olímpio Neto (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837 - Parque Residencial Casa Branca); UBS Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137 - Recanto Feliz); USF Onésia Benedita Miguel (rua Leonor Edmee de Castro, 205 - Jardim Suzanópolis); USF Marcelino Maria Rodrigues (rua Antonio Inácio, 540 - Jardim Brasil); e USF Dr. Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 - Miguel Badra Baixo).

A população também contará com dois postos volantes para facilitar o acesso: um no Largo da Feira (rua Benjamin Constant, 1930 – Centro), das 8 às 11h30, e outro no Shibata Supermercados (avenida Armando Salles de Oliveira, 1.520 - Conjunto Residencial Iraí), das 13 às 16 horas.

O público-alvo da campanha inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, além de pessoas em situação de rua. Também estão contemplados trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuários e funcionários dos Correios.

A imunização ainda abrange pessoas com deficiência permanente e indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais, considerados mais suscetíveis a complicações causadas pelo vírus da gripe. Ela é contraindicada para pessoas com histórico de reação alérgica grave à proteína do ovo ou outro componente da vacina, doença febril aguda moderada ou severa e quem realiza tratamento com imunodepressores em doses altas.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação e caderneta de vacinação. No caso das crianças, a apresentação da carteirinha é obrigatória, medida que permite o acompanhamento adequado do histórico vacinal e garante maior segurança no atendimento. No total, 18,5 mil doses serão disponibilizadas para o "Dia D". Elas fazem parte do primeiro lote enviado pela Secretaria de Estado da Saúde para o município.

De acordo com o coordenador de Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, o “Dia D” é uma estratégia fundamental para ampliar o alcance da campanha logo no início. “A mobilização concentrada em um único dia facilita o acesso da população e permite que um número maior de pessoas seja imunizado rapidamente, reduzindo os riscos de complicações e internações decorrentes da gripe”, explicou.

A campanha contra a gripe é uma das principais estratégias de saúde pública para prevenir complicações causadas pelo vírus influenza, especialmente durante os períodos de maior circulação da doença. A orientação da Secretaria de Saúde é para que todas as pessoas que integram os grupos prioritários aproveitem o “Dia D” ou procurem uma unidade de saúde ao longo da campanha para se proteger.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, reforçou a importância da adesão dos grupos prioritários e destacou a estrutura preparada pela pasta para atender a demanda. “Organizamos uma rede de atendimento com unidades fixas e postos volantes para garantir que todos os públicos contemplados tenham acesso à vacina. A imunização é a forma mais eficaz de prevenção e contribui diretamente para a redução da procura por serviços de saúde”, afirmou.