Saúde realiza mais de 1,2 mil exames durante a campanha 'Fique Sabendo'

A campanha “Fique Sabendo 2023”, promovida pelo Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), da Secretaria Municipal de Saúde, realizou 1.239 testes e 204 coletas entre os dias 1º e 15 de dezembro em Suzano. A iniciativa ocorreu em alusão ao “Dezembro Vermelho”, mês dedicado à conscientização, prevenção e necessidade de diagnóstico oportuno de infecções sexualmente transmissíveis. A iniciativa teve como público-alvo a população mais vulnerável ao HIV, homens que fazem sexo com homens (HSH), travestis e transexuais, adolescentes, adultos de 18 a 25 anos, população em situação de rua, usuários de drogas e profissionais do sexo.

Os testes de HIV somaram 380; os de sífilis, 379; os de hepatite B, 240; e os de hepatite C, 240. Houve ainda 107 coletas de sorologia sífilis e 97 de HIV realizadas. Todos os 24 postos de saúde receberam a ação durante o período da campanha. O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e o SAE/CTA intensificaram a oferta de testagem no período e a iniciativa também contou com um “Dia D”, realizado no dia 2 na estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Já no dia 9, quatro unidades de saúde abriram para pudessem receber pacientes.

Além das testagens, foram distribuídos insumos e reforçadas as informações sobre prevenção combinada, diagnóstico e tratamento do HIV. A campanha ofereceu atendimento para todas as pessoas diagnosticadas durante esses dias, com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão e reduzir a morbidade e mortalidade por Aids. No total, houve cinco casos positivos de HIV, 29 de sífilis (sendo 19 diagnosticados pelo SAE/CTA) e dois de hepatite C.

“Muitas pessoas procuraram realizar os testes porque tinham dúvidas e aproveitaram a campanha e essa divulgação massiva. Por isso essas datas são tão importantes, uma vez que são períodos de conscientização sobre prevenção e necessidade de diagnóstico oportuno de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e todos os pacientes diagnosticados com HIV já iniciaram tratamento. Já em relação à sífilis, uma parte dos pacientes já iniciou tratamento e outra aguarda confirmação de diagnóstico”, explicou a coordenadora do Programa Municipal IST/HIV e Hepatites Virais de Suzano, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa.

“A campanha foi importante porque pôde garantir a confirmação de 36 diagnósticos para pessoas que não sabiam que tinham uma infecção sexualmente transmissível. Parabenizo a toda a equipe da Saúde pelo grande trabalho não só nesta campanha, mas em outras que acontecem ao longo do ano, tais como o ‘Outubro Rosa’, o ‘Novembro Azul’. Suzano está preparada para conscientizar e auxiliar todos os portadores dessas infecções”, finalizou o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.