Saúde realiza três edições do 'Dia D da Saúde da Mulher' com início neste sábado

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá neste sábado (07/03) e nos dias 14 e 20 deste mês (sábado e sexta-feira), das 8 às 16 horas, o “Dia D da Saúde da Mulher”, iniciativa voltada exclusivamente ao público feminino com oferta de atendimentos, exames preventivos, orientações e atividades de promoção à saúde em diferentes regiões da cidade.

A ação integra a programação do Mês da Mulher e tem como objetivo ampliar o acesso das moradoras aos serviços da rede municipal, priorizando ações de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento da saúde feminina.

A primeira mobilização será realizada simultaneamente em três postos de saúde, na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Mariano Souza Coutinho Júnior (rua Assembleia de Deus, 479 – Jardim Colorado), na Unidade de Saúde da Família (USF) Manuel Evangelista Oliveira (rua Turquia, 501 – Jardim São José) e na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 – Parque Buenos Aires).

Durante o atendimento, as unidades irão oferecer consulta médica para o público feminino mediante agendamento prévio, coleta de exame papanicolau, aferição de pressão arterial e glicemia, além de oficinas e palestras voltadas à orientação sobre cuidados com a saúde.

Em algumas unidades também serão disponibilizados serviços complementares, como vacinação, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), auriculoterapia, práticas integrativas como Lian Gong e atividades físicas. Na USF São José, a programação inclui ainda aula de zumba às 10 horas, planejamento reprodutivo e pesagem para beneficiários do programa Bolsa Família. Já na UBS do Jardim Colorado haverá atendimento de assessoria jurídica em parceria com o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi).

A segunda etapa da iniciativa será realizada no sábado seguinte, na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista), ampliando a oferta de atendimentos para mulheres da região. A programação contará com atividades ao longo do dia, como palestras sobre doenças cardiovasculares em mulheres, fatores de risco e prevenção, além de orientações sobre o uso racional de medicamentos. Também estão previstas ações como conto com dinâmica e reflexão sobre o ser feminino, palestra sobre saúde da mulher e roda de conversa sobre fibromialgia e dores crônicas.

Durante o evento, ainda serão oferecidos serviços de saúde, como coleta de exame de papanicolau por livre demanda, aferição de pressão arterial e glicemia, além de práticas corporais chinesas voltadas à saúde da mulher. A programação inclui ainda atividades de bem-estar, como aula de zumba e práticas integrativas, com destaque para a auriculoterapia.

O ciclo de atividades será concluído no dia 20, na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 – Parque Santa Rosa), unidade de referência do município para atendimentos especializados voltados à saúde feminina.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as interessadas procurem a unidade participante mais próxima para obter informações sobre os atendimentos disponíveis e realizar os agendamentos necessários.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a mobilização amplia o acesso das mulheres aos serviços de saúde e incentiva o cuidado contínuo com a saúde feminina. “O ‘Dia D da Saúde da Mulher’ é uma oportunidade para que mais mulheres tenham acesso a consultas, exames e orientações importantes para o cuidado com a saúde. Ao levar essas ações para diferentes unidades da cidade, facilitamos o atendimento e fortalecemos o acompanhamento da saúde feminina em Suzano”, afirmou.