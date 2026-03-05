Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 05 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saúde realiza três edições do 'Dia D da Saúde da Mulher' com início neste sábado

Mobilização oferecerá consultas, exames, vacinação e atividades de orientação, ampliando o acesso do público feminino aos serviços de prevenção

05 março 2026 - 18h26Por Fernando
Secretaria de Saúde realiza três edições do 'Dia D da Saúde da Mulher' com início neste sábadoSecretaria de Saúde realiza três edições do 'Dia D da Saúde da Mulher' com início neste sábado - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá neste sábado (07/03) e nos dias 14 e 20 deste mês (sábado e sexta-feira), das 8 às 16 horas, o “Dia D da Saúde da Mulher”, iniciativa voltada exclusivamente ao público feminino com oferta de atendimentos, exames preventivos, orientações e atividades de promoção à saúde em diferentes regiões da cidade.

A ação integra a programação do Mês da Mulher e tem como objetivo ampliar o acesso das moradoras aos serviços da rede municipal, priorizando ações de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento da saúde feminina.

A primeira mobilização será realizada simultaneamente em três postos de saúde, na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Mariano Souza Coutinho Júnior (rua Assembleia de Deus, 479 – Jardim Colorado), na Unidade de Saúde da Família (USF) Manuel Evangelista Oliveira (rua Turquia, 501 – Jardim São José) e na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 – Parque Buenos Aires).

Durante o atendimento, as unidades irão oferecer consulta médica para o público feminino mediante agendamento prévio, coleta de exame papanicolau, aferição de pressão arterial e glicemia, além de oficinas e palestras voltadas à orientação sobre cuidados com a saúde.

Em algumas unidades também serão disponibilizados serviços complementares, como vacinação, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), auriculoterapia, práticas integrativas como Lian Gong e atividades físicas. Na USF São José, a programação inclui ainda aula de zumba às 10 horas, planejamento reprodutivo e pesagem para beneficiários do programa Bolsa Família. Já na UBS do Jardim Colorado haverá atendimento de assessoria jurídica em parceria com o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi).

A segunda etapa da iniciativa será realizada no sábado seguinte, na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista), ampliando a oferta de atendimentos para mulheres da região. A programação contará com atividades ao longo do dia, como palestras sobre doenças cardiovasculares em mulheres, fatores de risco e prevenção, além de orientações sobre o uso racional de medicamentos. Também estão previstas ações como conto com dinâmica e reflexão sobre o ser feminino, palestra sobre saúde da mulher e roda de conversa sobre fibromialgia e dores crônicas.

Durante o evento, ainda serão oferecidos serviços de saúde, como coleta de exame de papanicolau por livre demanda, aferição de pressão arterial e glicemia, além de práticas corporais chinesas voltadas à saúde da mulher. A programação inclui ainda atividades de bem-estar, como aula de zumba e práticas integrativas, com destaque para a auriculoterapia.

O ciclo de atividades será concluído no dia 20, na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 – Parque Santa Rosa), unidade de referência do município para atendimentos especializados voltados à saúde feminina.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as interessadas procurem a unidade participante mais próxima para obter informações sobre os atendimentos disponíveis e realizar os agendamentos necessários.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a mobilização amplia o acesso das mulheres aos serviços de saúde e incentiva o cuidado contínuo com a saúde feminina. “O ‘Dia D da Saúde da Mulher’ é uma oportunidade para que mais mulheres tenham acesso a consultas, exames e orientações importantes para o cuidado com a saúde. Ao levar essas ações para diferentes unidades da cidade, facilitamos o atendimento e fortalecemos o acompanhamento da saúde feminina em Suzano”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Gincana dos Servidores Solidários arrecada 5.392 caixas de chocolate para crianças em Suzano
Cidades

Gincana dos Servidores Solidários arrecada 5.392 caixas de chocolate para crianças em Suzano

Prefeito recebe representantes da Sabesp para apresentação de obras em Suzano
Cidades

Prefeito recebe representantes da Sabesp para apresentação de obras em Suzano

Agentes de Zoonoses orientam funcionários da Komatsu sobre combate ao Aedes aegypti 
Cidades

Agentes de Zoonoses orientam funcionários da Komatsu sobre combate ao Aedes aegypti 

Projeto 'Maria Vai à Escola' chega ao Jardim São José e à Fazenda Aya em novo ciclo de formações
Cidades

Projeto 'Maria Vai à Escola' chega ao Jardim São José e à Fazenda Aya em novo ciclo de formações

Suzano amplia 'Tapa-Buraco' com quatro caminhões e prevê até 1,2 mil reparos por mês
Cidades

Suzano amplia 'Tapa-Buraco' com quatro caminhões e prevê até 1,2 mil reparos por mês

GCM prende suspeito por tráfico e localiza mais de mil porções de drogas em duas ocorrências
Cidades

GCM prende suspeito por tráfico e localiza mais de mil porções de drogas em duas ocorrências