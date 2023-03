Saúde recebe mais investimento e registra recorde de produção

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, apresentou nesta terça-feira (28/02) o balanço de atividades da pasta referente ao último quadrimestre de 2022, com destaque para a produção global 5.739.105 procedimentos efetuados ao longo do ano, que também recebeu investimento de R$ 202.504.753,99, sendo 26% do orçamento e superando o mínimo constitucional previsto. A produtividade é a maior da história recente da cidade, considerando os dados desde 2016, e ultrapassou o recorde verificado em 2018, com 231.484 ações a mais.

Na prestação de contas anterior junto ao Legislativo municipal, a pasta já havia destacado o desempenho recorde para do segundo quadrimestre de 2022, sendo que a experiência se repetiu no último período do ano com 1.969.641 procedimentos registrados entre setembro e dezembro. Deste total, a Rede de Urgência e Emergência (RUE) acolheu 39% da demanda (768.591).

Na oportunidade, o chefe da pasta ressaltou a relevância do trabalho e destacou a entrega da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, prevista para o próximo dia 11 (sábado). “Essa é uma importante conquista, alcançada com o apoio dos vereadores e que, em breve, também vai fazer parte da nossa lista de equipamentos. A expectativa é de que o atendimento 24 horas na região norte possa desafogar a demanda do Pronto-Socorro Municipal, garantindo mais agilidade e dignidade nos acolhimentos”.

O secretário ainda pontuou a queda vertiginosa nas mortes por Covid-19 no último quadrimestre, sendo 1% do total de óbitos registrados no período. “Passamos por muitas audiência trazendo números elevados referente à pandemia. Essa queda representa nossa esperança em zerar este índice”, comentou. Outro destaque da apresentação foi em relação à aplicação dos recursos na Saúde. De acordo com a pasta, em 2022, a municipalidade direcionou R$ 202.504.753,99 ao setor.

O valor representa 26% do orçamento, superando o mínimo constitucional fixado em 15%. Sendo assim, o investimento teve um aporte estimado em R$ 87.285.670 a mais. “Essa iniciativa mostra que a missão do governo é priorizar a Saúde, uma área essencial da administração pública que merece devido amparo”, avaliou. A audiência pública foi liderada pelo presidente da Câmara de Suzano, o vereador Joaquim Antonio da Rosa Neto, contando ainda com a participação dos parlamentares Artur Takayama; Jaime Siunte; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; e Nelson dos Santos Oliveira, o Nelson do Fadul.

Também estiveram presentes na prestação de contas a diretora de Saúde, Tânia Mara Porfírio; a diretora de Planejamento, Silmara do Carmo; a diretora da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Cíntia Watanabe; a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin; a coordenadora do Setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Senna; o diretor de Gestão da Qualidade de Dados, Sidnei Gomes da Cruz; e a diretora administrativa Margarida Mendes.