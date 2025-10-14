Saúde reconhece iniciativas exitosas na Atenção Básica pelo projeto 'SUS que dá certo!'

A Secretaria Municipal de Saúde está certificando os postos da Atenção Básica que vêm desenvolvendo trabalhos exitosos por meio de mais um ciclo de atividades do projeto “SUS que dá certo”, iniciado ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, para homenagear as equipes envolvidas nas propostas que têm melhorado a qualidade de vida das comunidades atendidas.

O titular da pasta, Diego Ferreira, e a diretora de Atenção à Saúde, Cíntia Steffens Watanabe, junto às coordenações da Atenção Básica e da Rede Alyne, estão visitando as unidades neste mês de outubro para cumprimentar os profissionais.

Na última quinta-feira (09/10), os gestores estiveram na Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto; Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis; e Octacílio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta. Nas próximas semanas, eles estarão nos outros postos para premiar outras equipes pelos trabalhos de destaque desenvolvidos nos bairros.

A USF Eduardo Nakamura foi reconhecida pela iniciativa “Estratégias para a fortalecimento de ambientes livres de fumo”, por conta dos resultados de uma mobilização que começou há uma década e alcançou três mil pacientes, garantindo que 50% desse grupo parasse de fumar. O sucesso desta proposta teve relação com a busca ativa e com dispositivos motivacionais e inspiradores, referendando que o trabalho interprofissional é o melhor caminho para a superação dos problemas de saúde identificados no território e da eficiente atuação dos Agentes Comunitários de Saúde.

A UBS Stelina Maria Barbosa teve destaque com a ação “Começar bem, faz bem!”, por ter fortalecido as estratégias de estimulação e cuidado sobre o neurodesenvolvimento infantil, com enfoque na primeiríssima infância. Os processos de trabalho foram organizados de modo interprofissional para viabilizar a oferta de acesso às famílias com crianças de zero a 3 anos, para o direcionamento de condutas terapêuticas e monitoramento contínuo deste perfil etário populacional do território.

A UBS Alzira Pereira Mayer ganhou projeção com a proposta “Participação popular e parcerias comunitárias no fortalecimento do SUS local”, que incentivou as relações das equipes de atendimento com a comunidade, considerando os pressupostos da clínica ampliada e da relevância da intersetorialidade para a garantia da integralidade do cuidado. O trabalho mencionou o apoio de uma igreja local, cedendo espaço durante a reforma da unidade, ações de promoção de saúde em um clube da região, além da potente parceria com associação de moradores, por meio de assembleias populares, busca ativa e visitas domiciliares.

Já a UBS Octacílio de Carvalho Schiavi foi reconhecida pela iniciativa “Acesso ampliado na Atenção Primária em Saúde”, por meio da qual a gestão local, a partir de abril deste ano, construiu junto à equipe caminhos para a abertura da unidade em sábados intercalados. A experiência sinalizou uma interessante adesão, indicando a média de 130 consultas médicas (clínica médica, pediatria e psiquiatria), 60 atendimentos odontológicos, 20 exames de papanicolau, 130 vacinas, além de dispensação e administração de medicamentos, escutas qualificadas e curativos.

De acordo com Cíntia Watanabe, reconhecer os serviços prestados pelo SUS é uma forma de estimular os profissionais para que possam continuar idealizando novos projetos, pensando em soluções conjuntas e realizando um bom trabalho àqueles que vão em busca de atendimento na rede pública municipal. “Todos os servidores que oferecem um trabalho à população com afinco, qualidade e maestria devem ser reconhecidos. A honraria recebida por todas as equipes é uma prova da qualidade da saúde pública que é oferecida em Suzano”, disse.

Segundo Diego Ferreira, os servidores precisam ser valorizados em razão do trabalho prestado aos moradores. “É importante destacar as ações realizadas pelos profissionais que atuam em nosso município. Eles são essenciais para que consigamos promover a assistência que a nossa população merece, a partir do atendimento e dos acompanhamentos que é feito aos moradores. Nossa atuação tem ido além da estrutura física da rede municipal e tem feito a diferença na cidade”, garantiu o titular da pasta.