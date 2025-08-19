Saúde reforça avaliações odontológicas em creche na Vila Amorim em Suzano

A Secretaria Municipal de Saúde organizará uma ação nesta quinta-feira (21/08) para proporcionar avaliações odontológicas aos alunos da Creche Comunitária Vila Amorim. O objetivo será promover a prevenção e o cuidado desde a primeira infância, fortalecendo hábitos de higiene bucal e compartilhando orientações com as crianças e com os profissionais da unidade.

O trabalho faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que se propõe a garantir esse tipo de assistência nas escolas da rede municipal, onde também são oferecidas atividades educativas em saúde bucal para crianças, professores e cuidadores, avaliação clínica e identificação de necessidades odontológicas.

Por meio dessa avaliação, são verificadas as crianças que precisam de cuidados específicos, para as quais é recomendado o encaminhamento aos postos da Atenção Básica, de forma a dar continuidade aos atendimentos. O trabalho ainda contempla orientação às famílias sobre higiene bucal e alimentação saudável.

A execução dos serviços é resultado do planejamento que foi desenvolvido ainda no primeiro semestre deste ano, quando a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação alinharam as estratégias que seriam implementadas, para que as escolas se consolidassem como um espaço promotor de saúde.

Para este ano, o PSE ainda prevê outros tipos de serviços nas unidades tais como o combate ao mosquito causador da dengue, o Aedes aegypti, adoção de hábitos alimentares saudáveis, educação para a cidadania e os direitos humanos, estímulo à cultura da paz, prevenção do consumo de substâncias prejudiciais como álcool, tabaco e drogas ilícitas, cuidados com a saúde mental, prevenção de agravos e doenças negligenciadas, orientação sobre saúde sexual e reprodutiva e conscientização ambiental.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, destacou que o reforço dos serviços em saúde nas escolas mostra o cuidado integral que tem sido proporcionado pela administração municipal. “Sabemos que a formação e o desenvolvimento dos alunos vão muito além do aprendizado em sala de aula. Por isso, é fundamental que estejamos atentos à saúde como um todo, que inclui a higiene bucal e os atendimentos que se fazem necessários”, ressaltou ela.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, pontuou que as equipes que atuam para a execução do PSE trabalham para que os alunos tenham um acompanhamento devido e possam receber os cuidados que precisam.

“Quando implementamos ações como essa ainda na primeira infância, impedimos que esses estudantes possam ter problemas de saúde no futuro, melhoramos a qualidade de vida deles e a rotina escolar”, frisou o titular da pasta.