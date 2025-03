Saúde reforça combate à dengue em escolas e residências de Palmeiras

A Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de combate à dengue na região de Palmeiras com a visita de agentes do setor de Controle de Zoonoses nos bairros Recanto São José e Vila São Pedro. Um dos objetivos dessa ação foi o de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti nas Escolas Municipais Professora Sônia Regina Alonso Ostermayer e Brasílio Ribeiro, ambas localizadas na rua Nhonhô de Lima, além de orientar os moradores que residem nas imediações sobre evitar focos do inseto.

O trabalho, desenvolvido na quinta-feira da última semana (27/02), se integra às atividades que vêm sendo reforçadas pela pasta para alcançar diferentes regiões da cidade. Dez dias antes, as equipes já haviam realizado uma ação porta a porta na rua Kaneji Kodama, na Vila Figueira, com o intuito de manter os índices de contaminação pela doença controlados. Houve distribuição de panfletos informativos aos moradores, que também receberam orientações sobre os riscos da enfermidade.

Nessas diferentes mobilizações, são reforçados os cuidados relacionados à prevenção, que inclui a vigilância para evitar água parada, se atentado aos recipientes espalhados pelos domicílios, além da atenção ao lavar regularmente os pratinhos de plantas e vasilhas de animais, que também são essenciais para impedir a proliferação do mosquito.

Ainda em fevereiro, no dia 18, a secretaria participou de um encontro promovido pela Secretaria de Estado da Saúde, no campus do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), no Parque Suzano, que reuniu gestores de todo o Alto Tietê para discutir os protocolos e fluxos das ações voltadas para o combate às arboviroses, com foco no Aedes aegypti, transmissor não só da dengue, como também da zika e da chikungunya. Os participantes puderam dialogar sobre as possibilidades de enfrentar em conjunto os casos de dengue na região.

Vale ressaltar que a plataforma de georreferenciamento de informações “GeoSuzano”, implantada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação em 2021, está reforçando o trabalho de prevenção à dengue na cidade desde janeiro do ano passado. A ferramenta tem contribuído com as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde a partir do mapeamento dos casos diagnosticados, que garante indicadores sobre a incidência da doença.

A coordenadora do setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap, destacou a abrangência dos esforços para eliminar os criadouros no município. “Temos percorrido as diferentes regiões para reforçar o combate ao mosquito transmissor e conscientizar a população sobre os cuidados necessários”, reforçou.

O secretário Diego Ferreira frisou a importância da prevenção para o controle da dengue. “Estamos atuando nas escolas e nas ruas, dialogando com os moradores sobre o papel de cada um nesse contexto. Estamos implementando as ações devidas e buscando contemplar cada vez mais localidades com nosso trabalho de prevenção”, declarou o chefe da pasta da Saúde. Os munícipes que identificarem focos de dengue em algum ponto da cidade podem entrar em contato com a Ouvidoria Municipal por meio do telefone 0800-774-2007.