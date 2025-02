Saúde reforça importância da vacina para dengue e febre amarela às vésperas do carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde reforça junto à população a importância da vacina para a dengue e a febre amarela às vésperas do carnaval. A pasta recomenda que os munícipes sem o esquema vacinal completo compareçam a um dos 24 postos da Atenção Básica para não serem acometidos pela doença em possíveis viagens.

A atenção a esse período específico se dá porque o interior de São Paulo vem enfrentando um aumento no número de pessoas diagnosticadas com dengue, registrando ainda o surgimento de casos de febre amarela (endêmica em regiões de mata). Já em Minas Gerais, Estado que recebe muitos turistas nessa época, também se verifica altos índices de infecção por dengue, sendo ainda uma região de alerta para febre amarela. Por se tratar de uma área de Mata Atlântica, somada ao clima de verão, com altos índices pluviométricos, ocorre um aumento na proliferação de mosquitos transmissores.

Em relação à febre amarela, a vacina está disponível para pessoas com idade entre nove meses e 59 anos. Já os idosos com mais de 60 anos devem ser avaliados por um médico antes de receber a vacina. São duas doses para crianças menores de 5 anos e uma dose para todos que estão acima dessa idade. No caso de crianças menores de 1 ano, cuja cobertura vacinal é preconizada pelo Ministério da Saúde, Suzano registrou 82,75% em 2023 e 82,10% em 2024.

No caso da dengue, o público-alvo são os adolescentes de 10 a 14 anos, que devem receber duas doses para estar com o esquema vacinal completo, respeitando um intervalo de 90 dias entre a primeira e a segunda dose. Em Suzano, 12.343 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose, o que representa 62,73% da população com essa idade. Já as duas aplicações foram recebidas por 6.212 munícipes, que representa 29,20% dos munícipes dessa faixa etária.

No momento da imunização, deve ser apresentado documento pessoal com foto, CPF e Cartão SUS. As unidades realizam esse tipo de atendimento entre 8 e 16 horas, nos endereços que podem ser visualizados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS. Vale destacar que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, presta o serviço entre 8 e 18 horas, de segunda a sábado. Os menores de 12 anos precisam estar acompanhados dos pais, porém, é orientado que todos estejam acompanhados.

Para reforçar esse trabalho, equipes orientadas pelo setor de Vigilância em Saúde estão realizando busca ativa de faltosos e promovendo vacinação casa a casa na região de Palmeiras nas últimas semanas. Nestas oportunidades, ainda estão sendo reforçadas outras instruções importantes, como o uso de repelentes e o cuidado para não expor grandes áreas do corpo em região de matas, durante as trilhas.

O secretário Diego Ferreira frisou que nesse período se verifica um aumento da incidência dessas doenças, por isso, é fundamental a proteção. “Quem ainda não está com o esquema vacinal completo deve comparecer aos postos de saúde. A imunização vai garantir proteção a todos que forem viajar nessa época, principalmente para aquelas áreas onde se registra alto número de casos”, declarou Ferreira.