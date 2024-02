Saúde reforça importância da vacinação contra febre amarela antes do carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde está recomendando que os moradores se vacinem contra a febre amarela antes do carnaval e reforcem os cuidados com a dengue durante o período. A folia começa neste sábado (10/02) e segue até terça-feira (13/02) e, por conta disso, a pasta intensificou a aplicação do imunizante para aumentar a proteção contra a enfermidade nesta época de maior exposição aos mosquitos transmissores e reforçou os avisos de prevenção à dengue.

A imunização contra a febre amarela ocorre em todas as 24 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, bastando apenas apresentar RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e carteirinha de vacinação. A vacina é vetada a gestantes e há uma preocupação com idosos com comorbidades que vão se deslocar para regiões onde existem surtos dessas doenças. Nestes casos, é recomendado que o munícipe informe sobre essas viagens aos agentes de saúde para que ele receba a aplicação da dose e seja orientado sobre os cuidados.

O reforço na vacinação é uma medida que visa intensificar a proteção aos suzanenses, uma vez que muitas pessoas podem ir para locais onde há possibilidade de contágio por meio da ação de mosquitos vetores como o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que transmitem a doença em locais urbanos. A prevenção garantirá maior tranquilidade para a população aproveitar as festividades e retornar à rotina sem grandes problemas.

O coordenador de Vigilância Epidemiológica, José Landim, pediu aos moradores que ainda não se vacinaram a procurar um posto de saúde o quanto antes a fim de acelerar a criação de anticorpos. “Quanto mais rápido ocorrer a vacinação, mais rápido a pessoa estará protegida desta doença. Muita gente acaba deixando essa vacinação de lado, passa anos sem ser imunizado e até esquece que tem que tomar. Por isso estamos fazendo esse alerta”, afirmou Landim.

A secretaria também alertou para que as pessoas tenham atenção com a dengue, já que o período de chuvas resulta em mais pontos de acúmulo de água parada, aumentando o número de criadouros do Aedes aegypti. Para buscar diminuir o número de mosquitos transmissores, a cidade tem adotado várias estratégias para conter o avanço da doença, como a adoção do programa “Aedes do Bem” e o uso da nebulização em alguns bairros, mas a colaboração da população é primordial para controlar o mosquito.

De acordo com o secretário Pedro Ishi, a vacinação contra a febre amarela e a prevenção contra a dengue são medidas que já se mostraram eficientes e precisam da colaboração da população. “Essas ações, somadas às nossas iniciativas, fortalecem muito a nossa luta contra os mosquitos transmissores. O munícipe que ainda não se vacinou contra a febre amarela precisa procurar uma unidade de saúde. Já para a prevenção à dengue, é importante evitar ao máximo o acúmulo de água parada em pneus, vasos de plantas e em qualquer recipiente que estiver exposto à chuva. Os sintomas da dengue são fáceis de identificar e incluem febre alta, dores no corpo, dor atrás dos olhos, falta de apetite, mal-estar, manchas vermelhas no corpo, entre outros. Já a febre amarela é caracterizada por dores musculares com dor lombar proeminente, dor de cabeça, perda de apetite, náusea ou vômito e também o próprio aumento da temperatura corporal. Apesar do esforço, em caso de sintomas destas duas doenças, é sempre importante procurar o médico”, finalizou Ishi.