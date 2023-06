Saúde reforça importância das vacinas em Dia Nacional da Imunização

Em audiência pública realizada em 30 de maio pela pasta na Câmara de Vereadores, foram demonstrados os dados relativos à vacinação no município nos primeiros quatros meses do ano. Neste período, 48.439 pessoas receberam vacinas de rotina e 21.556 munícipes foram vacinados contra a Influenza, o vírus causador da gripe, cuja campanha foi estendida do fim de maio para o final do mês de junho, ou até durarem as doses.

Com o objetivo de intensificar a imunização contra o vírus Influenza e outras doses do calendário, nos dias 29 e 30 de maio e 1º de junho houve a ampliação do expediente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Prefeito Alberto Nunes Martins - CSII (Jardim Paulista), Esthelina Maria Barbosa (Cidade Miguel Badra) e Tabamarajoara, que passaram a atender os munícipes das 8 às 20 horas.

No dia 15 de abril, ainda foi realizado o Dia D contra a gripe, quando 18 unidades de saúde foram abertas em período integral e ainda foram montados cinco postos volantes de atendimento ao público. Para facilitar o acesso da população às vacinas, a Saúde também prorrogou a campanha de vacinação casa a casa. O trabalho de busca ativa iniciado em março, visando atualizar a caderneta vacinal com complemento de doses pendentes nas próprias residências, passará a atender novos moradores por mais dez sábados a partir de junho.

O Dia Nacional da Imunização, celebrado nesta sexta-feira (09/06), será utilizado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Suzano para reforçar a importância das vacinas na proteção da população. A data é oportuna para lembrar as ações que a pasta vem promovendo para facilitar o acesso dos munícipes às doses que garantem a prevenção de inúmeras doenças, como o novo coronavírus (Covid-19), a Influenza e a meningite.