Saúde reforça orientação sobre aleitamento materno durante o 'Agosto Dourado'

Para promover a campanha “Agosto Dourado” em Suzano, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a Secretaria Municipal de Saúde realizará ações especiais sobre o tema nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). O objetivo é reforçar junto à população informações e benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, em seu primeiro ano de vida. Uma equipe composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e dentistas farão as recomendações devidas. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), informações relacionadas ao assunto nas salas de espera serão disponibilizadas.

As atividades nas USFs começam nesta terça-feira (08/08), às 14 horas, na unidade Antonio Marques de Carvalho, no bairro Jardim Maitê e, na sequência, ocorrerão nos demais postos de saúde. As datas e os horários podem ser consultados na tabela abaixo. Os endereços dos postos de saúde estão disponíveis no link bit.ly/EnderecosUBS.

Segundo o Ministério da Saúde, o aleitamento materno é a forma de proteção mais econômica e eficaz contra a mortalidade infantil, protegendo as crianças de diarréias, infecções respiratórias e alergias, entre outras enfermidades. A cor escolhida remete ao ouro, que deve ser o padrão máximo de qualidade da amamentação. O “Agosto Dourado” foi instituído em 1992 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda a alimentação exclusiva com o leite da mãe para bebês de até seis meses de idade, e sua manutenção até os 2 anos mesmo após a introdução dos alimentos sólidos.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, convida a população para comparecer às unidades de saúde nos momentos das ações e contribuir com a propagação dessa ideia que pode ser vital para um recém-nascido. “É um tema muito importante que tem a ver com a saúde da mãe e do bebê. Por isso, foi elaborada uma programação que pudesse garantir as informações necessárias aos moradores. Nossa equipe fará essa orientação, que envolve inúmeros profissionais. A adesão da população e o compartilhamento dessas informações é fundamental para o sucesso da campanha e, principalmente, para a vida dos bebês.”, afirmou o chefe da pasta.

Banco de leite

O Posto de Coleta de Leite Humano de Suzano funciona nas dependências da Santa Casa de Misericórdia da cidade e seu objetivo é atender aos recém-nascidos prematuros ou com peso abaixo de 1,5 quilo que estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. O endereço do local é avenida Antônio Marques Figueira, 1.861, na Vila Figueira. Informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-3333 (ramal 3379), de segunda a segunda-feira, das 8 às 18 horas.

Para fazer a coleta, a mãe poderá se dirigir ao posto presencialmente ou entrar em contato por telefone para a realização de um pré-cadastro e posterior a doação em domicílio. Para participar, a mulher deve estar clinicamente saudável, não apresentar vícios e realizar a alimentação exclusiva de seu bebê, a fim da doação do leite excedente.

(Sugestão de tabela) Unidades e datas

USF Maria José Lima Souza (Jardim Ikeda), dia 14, às 10 horas

USF Jardim do Lago, dia 17, às 9 horas

USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva (Vila Fátima), dia 18, às 14 horas; USF Marsal Lopes Rosa (Vila Amorim), dia 18, às 9 horas

USF Maria Inês Pinto dos Santos (Jardim Revista), dia 21, às 14 horas

USF Jardim Europa, dia 22, às 14 horas

USF Manuel Evangelista Oliveira (Jardim São José), dia 24, às 13 horas

USF Dr. Eduardo Nakamura (Miguel Badra Baixo), dia 25, às 9 horas

USF Onésia Benedita Miguel (Jardim Suzanópolis), dia 26, às 8 e às 15 horas

USF Marcelino Maria Rodrigues (Jardim Brasil), dia 29, às 8 horas

USF Recanto São José, dia 29, às 9 horas