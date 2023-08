Saúde reforça orientação sobre aleitamento materno

Para promover a campanha “Agosto Dourado” em Suzano, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a Secretaria Municipal de Saúde realizará ações especiais sobre o tema nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs).

O objetivo é reforçar junto à população informações e benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, em seu primeiro ano de vida. Uma equipe composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e dentistas farão as recomendações devidas. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), informações relacionadas ao assunto nas salas de espera serão disponibilizadas.

As atividades nas USFs começam nesta terça-feira (08/08), às 14 horas, na unidade Antonio Marques de Carvalho, no bairro Jardim Maitê e, na sequência, ocorrerão nos demais postos de saúde. As datas e os horários podem ser consultados na tabela abaixo. Os endereços dos postos de saúde estão disponíveis no link bit.ly/EnderecosUBS.

Segundo o Ministério da Saúde, o aleitamento materno é a forma de proteção mais econômica e eficaz contra a mortalidade infantil, protegendo as crianças de diarréias, infecções respiratórias e alergias, entre outras enfermidades. A cor escolhida remete ao ouro, que deve ser o padrão máximo de qualidade da amamentação.

O “Agosto Dourado” foi instituído em 1992 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda a alimentação exclusiva com o leite da mãe para bebês de até seis meses de idade, e sua manutenção até os 2 anos mesmo após a introdução dos alimentos sólidos.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, convida a população para comparecer às unidades de saúde nos momentos das ações e contribuir com a propagação dessa ideia que pode ser vital para um recém-nascido.

“É um tema muito importante que tem a ver com a saúde da mãe e do bebê. Por isso, foi elaborada uma programação que pudesse garantir as informações necessárias aos moradores. Nossa equipe fará essa orientação, que envolve inúmeros profissionais. A adesão da população e o compartilhamento dessas informações é fundamental para o sucesso da campanha e, principalmente, para a vida dos bebês.”, afirmou o chefe da pasta.

Banco de leite

O Posto de Coleta de Leite Humano de Suzano funciona nas dependências da Santa Casa de Misericórdia da cidade e seu objetivo é atender aos recém-nascidos prematuros ou com peso abaixo de 1,5 quilo que estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. O endereço do local é avenida Antônio Marques Figueira, 1.861, na Vila Figueira. Informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-3333 (ramal 3379), de segunda a segunda-feira, das 8 às 18 horas.