Cidades

Saúde reforça vacinação contra o HPV em escolas das regiões norte e sul

Ação busca proteger o público de 9 a 19 anos contra o vírus responsável por uma infecção sexualmente transmissível que afeta a pele e as mucosas

24 setembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Saúde reforça vacinação contra o HPV em escolas das regiões norte e sul - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Secretaria Municipal de Saúde está reforçando a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) junto à população por meio de uma estratégia que busca alcançar diretamente os alunos de 9 a 19 anos das escolas municipais e estaduais.

Por isso, estão sendo articuladas entre as equipes da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica visitas a oito unidades das regiões norte e sul, onde tem sido realizado um trabalho destinado não só à imunização como também à conscientização dos contemplados.

As ações foram iniciadas na segunda-feira da semana passada (15/09) e se estenderão até esta sexta-feira (26/09) com o objetivo de proteger os munícipes contra uma infecção sexualmente transmissível que pode causar tumores malignos e afetar a pele e as mucosas de partes íntimas, assim como a boca e a garganta. A vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção para reduzir o risco de contágio, aliada ao uso de preservativos. A atuação contou com suporte de profissionais dos postos de Saúde localizados no entorno das escolas selecionadas.

A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Benta foi responsável pela vacinação na Escola Estadual David Jorge Cury, no bairro Cidade Boa Vista em três dias (15, 17 e 22); na Escola Municipal Vereador Waldemar Calil, no mesmo bairro, na terça-feira desta semana (23/09); e na Escola Estadual Maria Elisa de Azevedo Cintra, no Jardim Dona Benta, nesta quarta-feira (24/09).

Já os profissionais da Unidade Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura conduziram as atividades na Escola Municipal Victor Salviano, no bairro Cidade Miguel Badra, na quinta-feira da semana passada (18/09); Escola Estadual Antônio Brasílio Menezes da Fonseca, Cidade Miguel Badra, terça-feira desta semana (23/09); e na Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, na Cidade Miguel Badra, nesta quinta-feira (25/09).

Na região sul, os técnicos da UBS Palmeiras levarão a ação para as Escolas Estaduais Roberto Bianchi e Helena Zerrener na quarta e sexta-feira, respectivamente (24 e 26/09).

Paralelamente a esse trabalho, está sendo feita busca ativa de faltosos nos sistemas de informação das unidades da Atenção Básica para a vacina SCR, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola, que contempla crianças a partir de seis meses de idade; e também para o imunizante contra febre amarela, destinada a crianças com mais de nove meses de idade. No futuro, poderá ser realizada a vacinação destes públicos nas escolas.

O secretário Diego Ferreira afirmou que a vacinação nas unidades educacionais é fundamental para garantir proteção a todos que ainda não estão imunizados contra o HPV. “É mais uma estratégia importante que garante prevenção aos jovens de nossa cidade. Aproveitamos a oportunidade para dialogar e reforçar a conscientização sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar as infecções sexualmente transmissíveis”, declarou o titular da pasta.

