Saúde reforça vacinação de rotina em ação casa a casa

A Secretaria de Saúde Suzano, por meio da Vigilância Epidemiológica, realizou na última quarta-feira (19/02) mais uma operação de imunização casa a casa, reforçando a busca ativa por faltosos na vacinação de rotina, principalmente contra o trio sarampo, caxumba, rubéola (SCR) e febre amarela. Para esta última, a iniciativa é realizada em consonância com a campanha estadual de imunização neste período de pré-carnaval a quem pretende viajar a áreas rurais ou de mata.

De acordo com a pasta, a operação, especialmente realizada em regiões de difícil acesso, assegurou a verificação das cadernetas quanto aos atrasos para todas as vacinas do calendário nacional, com foco na tríplice viral, que é a SCR, e na febre amarela. Desde março do ano passado, as atividades itinerantes garantiram 2.398 atendimentos, sendo 1.925 doses aplicadas em operações sediadas em escolas municipais e estaduais e 368 aplicações no atendimento casa a casa.

Desde o início de janeiro, as equipes também contabilizam 60 atendimentos na busca por vacinas de rotina, sendo 28 aplicações contra a febre amarela e 17 doses na imunização tríplice viral (SCR). A expectativa é de que a ação casa a casa continue até o fim do mês, atendendo moradores de comunidades rurais na região de Palmeiras.

O secretário Diego Ferreira destacou a importância da ação, sobretudo no período de pré-carnaval. “As operações itinerantes da Vigilância Epidemiológica são fundamentais para ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população, assegurando o acesso facilitado e combatendo a desinformação. Além disso, a atividade contribui para o controle e erradicação de doenças”, pontuou.

Febre amarela

A Prefeitura de Suzano, em sintonia com o Governo do Estado, reforça a importância da vacinação contra a febre amarela para quem pretende viajar no carnaval, entre 1º e 4 de março. Pessoas não vacinadas devem se imunizar para garantir proteção antes da folia, especialmente aquelas que viajarão para áreas rurais ou de mata. A imunização é a principal medida de prevenção contra a doença e deve ser aplicada pelo menos dez dias antes da viagem para garantir a proteção.

É importante destacar que, atualmente, a cobertura vacinal contra a doença em Suzano é de 86,14%, sendo que o último registro ocorreu em 2018. Para obter a dose, é preciso comparecer à unidade de Saúde mais próxima apresentando RG, CPF, comprovante de endereço e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O público-alvo contempla crianças de nove meses a 4 anos; pessoas até 59 anos que não tenham tomado nenhuma dose; viajantes para áreas de circulação comprovada do vírus, sendo que quem já recebeu dose fracionada em 2018 deve tomar a dose plena dez dias antes de viagens ao exterior, que exigem o certificado internacional; e crianças de seis a oitos meses, para dose administrada somente em quem vai se deslocar para área onde há circulação confirmada do vírus.

Já a vacinação para pessoas com 60 anos ou mais deverá ser precedida de uma avaliação médica individualizada, considerando o risco de exposição ao vírus da febre amarela e as condições clínicas do paciente.