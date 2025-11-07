Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saúde reforçará campanha 'Novembro Azul' com orientações e coleta de PSA nos postos

Atividades serão organizadas nos dias 12, 13, 14, 17, 27, 28 e 29; na última data desta sequência, ocorrerá o Dia D, em sete UBSs e duas USFs

07 novembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Saúde reforçará campanha 'Novembro Azul' com orientações e coleta de PSA nos postosSaúde reforçará campanha 'Novembro Azul' com orientações e coleta de PSA nos postos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde reforçará a campanha “Novembro Azul” em Suzano com orientações e coleta de PSA (Antígeno Prostático Específico) nos postos da Atenção Básica, para promover os cuidados necessários destinados à prevenção ao câncer de próstata.

As atividades serão organizadas nos dias 12, 13, 14, 17, 27, 28 e 29 do mês; sendo que na última data desta sequência ocorrerá o “Dia D”, em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e duas Unidades de Saúde da Família (USFs), cujos endereços poderão ser encontrados no link bit.ly/EnderecosUBS.

As ações serão iniciadas na quarta-feira da semana que vem (12/11), a partir das 14 horas, na USF Jardim Brasil, que organizará palestra e ofertará procedimentos de auriculoterapia, além da solicitação de PSA e avaliação bucal. No dia seguinte, quinta-feira (13/11), a partir das 8 horas, será a vez da USF Jardim Europa promover palestra, orientações e coleta de PSA.

A primeira semana de atividades se encerra na sexta-feira (14/11), a partir das 9h30, na USF Jardim Maitê, com palestra, aferição de pressão arterial e glicemia, orientações com nutricionista e abordagem sobre saúde emocional, além de ações educativas sobre prevenção, autocuidado e qualidade de vida.

Na segunda-feira da semana seguinte (17/11), a partir das 8h30, a USF Vila Fátima organizará palestra com orientações sobre o tema, ofertando coleta de PSA. Na sequência, terça-feira (18/11), a partir das 9 horas, haverá, na USF Vila Amorim, palestra sobre a prevenção do câncer, solicitação de exames laboratoriais PSA e auriculoterapia.

Também no dia 18, no mesmo horário da ação na Vila Amorim, ocorrerá palestra, orientações e coleta de PSA na USF Jardim São José. As mesmas atividades acontecerão no dia seguinte (19/11), a partir das 10 horas, na USF Recanto São José.

Na última quinta-feira do mês (27/11), a partir das 9 horas, será a vez da USF Jardim do Lago receber essas atividades. No mesmo dia, mas às 13 horas, o trabalho será ofertado na USF Jardim Ikeda. No dia seguinte, sexta-feira (28/11), a partir das 9 horas, esse atendimento especial será organizado na USF Eduardo Nakamura.

No último sábado de novembro (29/11), ocorrerá o “Dia D” da campanha, com coleta de PSA entre 8 e 11 horas, e teste rápido entre 8 e 15 horas, nas UBSs Parque Maria Helena, Tabamarajoara, Casa Branca, Colorado, Palmeiras, Dona Benta e CSII; além das USFs Suzanópolis e Jardim Revista.

Neste dia, entre 8 e 16 horas, haverá vacinação e consultas médicas agendadas nas UBSs Parque Maria Helena, Casa Branca, Colorado, Dona Benta e CSII, além das USFs Suzanópolis e Jardim Revista, sendo que nas UBSs Tabamarajoara, Palmeiras e Dona Benta, e nas USFs Suzanópolis e Jardim Revista, ainda terá avaliação odontológica.

Para complementar a programação do “Dia D”, haverá espaço de acolhimento com enfermeiro, orientações e solicitação de exame nas UBSs Parque Maria Helena e Tabamarajoara; e também espaço de escuta com conscientização sobre saúde mental nas UBSs Casa Branca e Colorado.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou a importância dos cuidados em relação ao câncer de próstata. “É fundamental que todos possam se conscientizar sobre a necessidade dos exames e das consultas para identificação de possíveis sinais da doença. O diagnóstico precoce permite que o tratamento possa ser iniciado no tempo adequado, aumentando consideravelmente as chances de cura”, ressaltou.

