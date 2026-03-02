Saúde registra 2,7 milhões de procedimentos entre setembro e dezembro de 2025

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou na última sexta-feira (27/02), durante audiência pública realizada pela Câmara de Suzano, o resultado do trabalho promovido no terceiro quadrimestre do ano passado, que resultou numa produção de 2.796.330 procedimentos. A Atenção Básica foi responsável pela maior quantidade de ações (31,6%), seguida do setor de Especialidades (24,3%), da Rede de Urgência e Emergência - RUE (22%) e da área hospitalar (22,1%).

As informações foram compartilhadas pela diretora técnica jurídica da pasta, Tânia Mara Porfírio, que estava acompanhada do diretor de Especialidades, André Moraes. A atividade foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, e contou com as presenças dos vereadores André Marcos de Abreu, o Pacola; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Jaime Siunte.

Com os parlamentares presentes, foram detalhadas as informações de cada um dos setores da pasta. Do total de serviços, 882.966 foram realizados pela Atenção Básica, nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). Dentre as atividades contabilizadas, incluem-se 284.576 procedimentos individualizados; 202.625 visitas domiciliares e territoriais; e 19.735 e atendimentos odontológicos individuais, entre outros indicadores.

Pelo setor de Especialidades, 680.521 serviços foram registrados entre setembro e dezembro, que incluíram 624.260 procedimentos com finalidade diagnóstica; 47.171 procedimentos clínicos; e 7.759 ações de promoção e prevenção em saúde.

Já a RUE foi responsável por 616.107 serviços no segundo quadrimestre, sendo 513.081 procedimentos clínicos; 88.130 procedimentos com finalidade diagnóstica; 14.632 ações de promoção e prevenção em saúde; e 264 procedimentos cirúrgicos. E no setor hospitalar, foram assinaladas 616.736 atividades, com 411.826 procedimentos clínicos, 192.501 procedimentos com finalidade diagnóstica e 3.986 procedimentos cirúrgicos.

Na audiência, ainda foram destacados os números do trabalho desenvolvido pelo setor de Regulação, que garantiu 17.304 consultas e 43.487 exames à população; e pelo Laboratório Municipal, que atendeu 40.121 pacientes, realizando 607.935 exames; e pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que promoveram 2.459 atendimentos individuais multiprofissionais, 4.909 atendimentos em Enfermagem, 773 oficinas terapêuticas e 222 visitas domiciliares.

No período, foram feitas 5.682 consultas psiquiátricas e 6.412 atendimentos psicológicos individuais. Vale também ressaltar a atuação do Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda, na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, que garantiu mil atendimentos individuais e 132 atendimentos coletivos.

A apresentação ainda abordou o suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que garantiu 3.678 atendimentos com a unidade de suporte básico e 402 com a unidade de suporte avançado; assim como as ações de combate à dengue por parte da Vigilância Ambiental, que promoveu 1.885 visitas realizadas para Avaliação de Densidade Larvária (ADL).

Por parte da Vigilância Sanitária, foram 447 inspeções, que resultaram em 126 autos de infração e 18 interdições. Por sua vez, a Vigilância Epidemiológica imunizou 55.181 pessoas com as vacinas de rotina.

Tânia Porfírio destacou a abrangência, o volume e a qualidade dos serviços prestados por todos os setores da Saúde municipal. “Os números atestam a relevância do trabalho que vem sendo executado e o empenho de nossos profissionais para atender a população com o cuidado que todos merecem. Apresentamos um balanço expressivo de atividades, que englobam serviços relacionados à Atenção Básica, à RUE, ao setor hospitalar e de especialidades”, avaliou a diretora.

Por parte da Secretaria Municipal de Saúde, marcaram presença na atividade o diretor de Transporte Sanitário, Mizael Rotta; o diretor da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Matheus Miyake; a diretora de Obras, Glaucia Paulino; a diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena; a diretora Vigilância Sanitária, Carmen Lorente; a diretora do setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; a coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves; e a coordenadora de Assistência Farmacêutica, Nicole Lage.

Também participaram do encontro a diretora do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Joyce Moreira, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka.