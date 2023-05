Saúde registra redução de 30% nos casos de dengue em Suzano

O trabalho de prevenção realizado pelo setor de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde provocou uma redução significativa dos casos de dengue em Suzano. Após a divulgação dos dados referentes ao primeiro quadrimestre deste ano, foi verificada a queda de 30% do número de pacientes acometidos pela doença em relação ao ano passado. Até abril, foram verificados 83 casos positivos, ao passo que, em 2022, o número foi de 118 no mesmo período.

O trabalho e atendimento aos bairros mais afetados pela enfermidade é feito de forma ininterrupta por 20 agentes de controle de endemias, que ainda contam com o reforço dos agentes comunitários de saúde e de outros setores da administração municipal, como o Departamento de Fiscalização de Posturas, que atua para retirar entulhos aculumuados em terreno baldios, e a Ouvidoria Municipal, com o acolhimento de denúncias.

A prevenção é realizada mediante ações de casa em casa, efetuadas rotineiramente ao longo da semana, e também de maneira intensificada aos sábados, dia destinado ao trabalho focado nas regiões com maior número de mosquitos Aedes aegypti, transmissor da doença. Já o planejamento dos pontos mais críticos é amparado na Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que é feita quatro vezes no ano para monitoramento de pontos estratégicos, incluindo ferros-velhos e outros locais que promovem o acúmulo de sucatas.

O Controle de Zoonoses cumpre um cronograma de ações que obedece às demandas da população por meio de denúncias, pela incidência da positividade de casos ou pelo aumento da infestação do Aedes aegypti. No último fim de semana, os agentes estiveram no bairro Miguel Badra Baixo e nas últimas semanas passaram pelo Jardim Monte Cristo, Jardim Colorado, Vila Urupês e Tabamarajoara. A próxima localidade que será visitada é o Jardim Revista, em 20 de maio.

De acordo com a coordenadora do setor, Priscila Arap, além do trabalho de combate e prevenção que é realizado pela administração municipal, uma das outras formas de garantir redução da disseminação da doença é o incentivo ao uso de repelente por parte das pessoas infectadas. “Dentre todas as outras orientações que executamos visando a eliminação da água parada nas residências e que podem ser potenciais criadouros do mosquito transmissor, uma questão importante é a conscientização por parte da pessoa que está doente. O uso do repelente, especialmente nesses casos, evita que o mosquito tenha acesso ao vírus e espalhe a doença para outras pessoas”, explicou ela.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, pediu que a população receba os agentes da Saúde que promovem as visitas com o objetivo de prevenir a doença. “É muito importante que os moradores nos ajudem com esse trabalho, para que possamos impedir que ocorra um aumento dos casos de dengue. Temos atuado com muito empenho para que consigamos atender com qualidade todas as regiões da cidade, assim contamos com as informações dos moradores, acionando nossos agentes e até mesmo outros setores da administração municipal. O trabalho em conjunto garante a preservação da saúde de nossa população”, garantiu Ishi.

A população pode entrar em contato com o setor de Zoonoses por intermédio do telefone (11) 4745-2064, ou enviar demandas pela Ouvidoria Municipal de forma presencial, na rua Baruel 126, no centro; pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br; e pelo telefone 0800-774-2007.