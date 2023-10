Saúde suzanense lidera ranking do Programa Previne Brasil na região

O Programa Previne Brasil prevê a avaliação de sete indicadores fundamentais para o custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) no País, considerando pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas. Suzano alcançou nota máxima em pelo menos três deles, sendo os índices de proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas entre a 1ª e a 12ª semana de gestação (I1); proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV (I2); e proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado (I3).

RESULTADO

Outro grande resultado alcançado, com nota 9,79, foi em relação à proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na Atenção Primária contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo B e poliomielite inativada.

Os resultados satisfatórios refletiram na nota final de 8,65, referente ao chamado Indicador Sintético Final (ISF), que considera a produção da Secretaria Municipal de Saúde no período compreendido pelo segundo quadrimestre, entre os meses de maio e agosto deste ano.

SECRETÁRIO DE SAÚDE

De acordo com o chefe da pasta, Pedro Ishi, o resultado reflete o trabalho sério da secretaria ao longo dos últimos anos.

“Viemos nos superando, com resultados satisfatórios, a exemplo da redução no índice de mortalidade infantil, com o melhor desempenho do Alto Tietê, conforme a Fundação Seade. Além disso, neste último quadrimestre, tivemos mais de 2,5 milhões de procedimentos, sendo o maior índice para o período compreendido entre maio e agosto desde 2016. Assim, parabenizo a nossa equipe da secretaria e destaco a relevância do Previne Brasil para o avanço da Saúde em Suzano”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também comemorou o resultado e reforçou o compromisso da gestão com a Saúde. “O município é a porta de entrada para o atendimento e, na Atenção Básica, estamos conquistando cada vez mais avanços. Agradeço ao secretário Pedro Ishi e a todo seu time, que, sem dúvida, está fazendo um grande trabalho pela cidade”.

Suzano conquistou o primeiro lugar no ranking regional dos Indicadores de Desempenho do Programa Previne Brasil 2023, considerando a atuação ao longo do segundo quadrimestre do ano. A Saúde da cidade obteve nota 8,65, sendo também o melhor resultado entre os municípios paulistas com mais de 250 mil habitantes, conforme critérios determinados pelo Ministério da Saúde.