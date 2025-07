Saúde tem garantido acompanhamento a crianças com projeto 'Começar Bem'

A Secretaria de Saúde de Suzano está reforçando seu vínculo com as famílias suzanenses por meio do projeto “Começar Bem”, que tem proporcionado desde outubro um acompanhamento especial às crianças de zero a 3 anos nos postos da Atenção Básica.

O objetivo é identificar, a partir de avaliação de uma equipe multidisciplinar, quais bebês apresentam sinais de atraso no desenvolvimento e qual deve ser o encaminhamento para cada caso.

O trabalho veio na esteira da implantação do Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda, que foi inaugurado em junho do último ano nas dependências da Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista) para atender as crianças que necessitam de um atendimento especializado, onde elas recebem suporte de uma psicóloga, de uma terapeuta ocupacional e de uma fonoaudióloga.

A equipe subsidiou, desde setembro, a implantação dos núcleos multiprofissionais de acompanhamento da primeiríssima infância em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), para evitar diagnósticos precipitados e a medicalização, proporcionando o cuidado no tempo oportuno.

A integração entre a equipe do Núcleo Ciranda e os profissionais da Atenção Básica estão aprimorando o processo de identificação dos sinais de alerta do desenvolvimento infantil nos primeiros 36 meses de vida, garantindo o início imediato da estimulação pelas equipes e pelas famílias acompanhadas nos postos de saúde. A discussão dos casos entre as partes está reforçando o cuidado direcionado às crianças, que recebem o atendimento especializado a partir das complexidades apresentadas.

Todos os técnicos que estão participando deste trabalho foram qualificados com os conhecimentos sobre os marcos do desenvolvimento infantil, conforme preconizado pela Caderneta da Criança do Ministério da Saúde, em relação ao trabalho com as famílias e a estimulação pelo brincar.