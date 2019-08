Saúde toma providências sobre apontamentos do TCE em relatório

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano está tomando as providências para regularizar os apontamentos da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Segundo a pasta, o trabalho do Tribunal “é importantes para que a municipalidade direcione os recursos, sempre melhorando os serviços”. Mais: “Estes apontamentos auxiliam a gestão a aprimorar cada vez mais a infraestrutura oferecida à população”, informou.

Nesta semana, o TCE verificou falhas em três postos de Suzano. A UBS de Palmeiras, a UBS José Mariano de Souza Coutinho Junior e a UBS Tabamarajoara foram inspecionados na última terça-feiras.

A visita do TCE foi surpresa. Eles apareceram em diversas cidades do estado para a aferição dos postos. Em Suzano o tribunal verificou sete problemas que existem nos três postos, além de problemas específicos em cada um.

Os problemas presentes nas três UBS são de diversas naturezas. Não possuem extintor; não apresentam Registro de Responsabilidade Técnica no CRF/SP; a vistoria do corpo de bombeiros está com a validade vencida (AVCB); não possuem área física para receber e conferir medicamentos; não há atendimento preferencial; os medicamentos estão em embalagens de papelão ou terceiros; não possuem fonte alternativa de energia para os refrigeradores.

UBS José Mariano

A UBS José Mariano de Souza é o local que mais apresentou problemas. Além daqueles que aparecem em todos os postos, a UBS tem outros sete problemas. O responsável pelo posto não estava presente no local no momento em que o TCE compareceu, e ele não possui formação para a função. O local não possui ar condicionado ou ventilador, além de apresentar mofo e umidade. A UBS também não possui alvará da Vigilância Sanitária.

UBS Palmeiras

A UBS de Palmeiras apresentou quatro outros problemas. Um dos refrigeradores precisava de um plug na tomada, o que o TCE proíbe. Ela também possui três remédios próximos de vencer e apresenta divergências de estoque.

UBS Tabamarajoara

Local não possui controle de umidade por meio de Termohigrômetro. A UBS também não possui alvará da vigilância sanitária.