Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 21 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saúde ultrapassa 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas

Número foi alcançado depois da ação realizada nesta quinta-feira (21/08), na Creche Comunitária Vila Amorim, que promoveu assistência a 145 crianças de zero a 3 anos

21 agosto 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Saúde ultrapassa 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolasSaúde ultrapassa 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde ultrapassou a marca de 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas neste ano depois da ação realizada nesta quinta-feira (21/08) na Creche Comunitária Vila Amorim, onde foi promovida assistência a 145 crianças de zero a 3 anos de idade.

O número representa 70% do total de alunos matriculados nas unidades próprias da rede municipal de Educação e das creches conveniadas à pasta. O trabalho, voltado exclusivamente à primeira infância, garantiu orientações e serviços relacionados à prevenção da higiene bucal a cerca de 2,8 mil alunos de 22 creches até o momento.

O trabalho faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que se propõe a garantir esse tipo de acompanhamento nas escolas da rede municipal, onde também são ofertadas atividades educativas para crianças, professores e cuidadores, avaliação clínica e identificação de necessidades odontológicas.

Por meio dessa avaliação, são verificadas as crianças que precisam de cuidados específicos, para as quais é recomendado o encaminhamento aos postos da Atenção Básica da rede municipal, de forma a dar continuidade aos atendimentos. O trabalho ainda contempla orientação às famílias sobre higiene bucal e alimentação saudável.

Para este ano, o PSE também prevê outros tipos de serviços nas unidades tais como o combate ao mosquito causador da dengue, o Aedes aegypti, adoção de hábitos alimentares saudáveis, educação para a cidadania e os direitos humanos, estímulo à cultura da paz, prevenção do consumo de substâncias prejudiciais como álcool, tabaco e drogas ilícitas, cuidados com a saúde mental, prevenção de agravos e doenças negligenciadas, orientação sobre saúde sexual e reprodutiva e conscientização ambiental.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, destacou que esse acompanhamento contribui para a Saúde e promove aprendizados sobre a higiene bucal “O trabalho já alcançou uma boa parte das escolas da rede municipal e deverá contemplar a integralidade da nossa rede nos próximos meses. Temos esse cuidado para garantir que as condições necessárias para o bem-estar e a formação dos alunos sejam asseguradas”, ressaltou ela.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, frisou que o trabalho iniciado já na primeira infância não só previne problemas em relação à saúde bucal como também educa as crianças para esses cuidados ao longo da vida. “Temos um trabalho que busca dar a assistência odontológica e também dialogar sobre a forma correta de escovar os dentes, reforçando os alimentos que podem ser evitados. Neste aspecto, ainda ampliamos as orientações para os profissionais e os familiares”, afirmou o titular da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara aprova projeto que facilita acesso a direitos para pessoas com diagnósticos permanentes
Cidades

Câmara aprova projeto que facilita acesso a direitos para pessoas com diagnósticos permanentes

Porta de van do transporte complementar de Suzano cai durante trajeto
Cidades

Porta de van do transporte complementar de Suzano cai durante trajeto

Vereador Adilson Horse vistoria intervenções em córrego no Parque Buenos Aires
Cidades

Vereador Adilson Horse vistoria intervenções em córrego no Parque Buenos Aires

Reforço de sinalização de trânsito chega ao bairro Cidade Edson em Suzano
Trânsito

Reforço de sinalização de trânsito chega ao bairro Cidade Edson em Suzano

Obras de desassoreamento do rio Tietê chegam a 79% de conclusão
Limpeza do Rio

Obras de desassoreamento do rio Tietê chegam a 79% de conclusão

Suzano utiliza tomógrafo sônico para monitorar saúde das árvores
Cidades

Suzano utiliza tomógrafo sônico para monitorar saúde das árvores