Saúde ultrapassa 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas

A Secretaria Municipal de Saúde ultrapassou a marca de 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas neste ano depois da ação realizada nesta quinta-feira (21/08) na Creche Comunitária Vila Amorim, onde foi promovida assistência a 145 crianças de zero a 3 anos de idade.

O número representa 70% do total de alunos matriculados nas unidades próprias da rede municipal de Educação e das creches conveniadas à pasta. O trabalho, voltado exclusivamente à primeira infância, garantiu orientações e serviços relacionados à prevenção da higiene bucal a cerca de 2,8 mil alunos de 22 creches até o momento.

O trabalho faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que se propõe a garantir esse tipo de acompanhamento nas escolas da rede municipal, onde também são ofertadas atividades educativas para crianças, professores e cuidadores, avaliação clínica e identificação de necessidades odontológicas.

Por meio dessa avaliação, são verificadas as crianças que precisam de cuidados específicos, para as quais é recomendado o encaminhamento aos postos da Atenção Básica da rede municipal, de forma a dar continuidade aos atendimentos. O trabalho ainda contempla orientação às famílias sobre higiene bucal e alimentação saudável.

Para este ano, o PSE também prevê outros tipos de serviços nas unidades tais como o combate ao mosquito causador da dengue, o Aedes aegypti, adoção de hábitos alimentares saudáveis, educação para a cidadania e os direitos humanos, estímulo à cultura da paz, prevenção do consumo de substâncias prejudiciais como álcool, tabaco e drogas ilícitas, cuidados com a saúde mental, prevenção de agravos e doenças negligenciadas, orientação sobre saúde sexual e reprodutiva e conscientização ambiental.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, destacou que esse acompanhamento contribui para a Saúde e promove aprendizados sobre a higiene bucal “O trabalho já alcançou uma boa parte das escolas da rede municipal e deverá contemplar a integralidade da nossa rede nos próximos meses. Temos esse cuidado para garantir que as condições necessárias para o bem-estar e a formação dos alunos sejam asseguradas”, ressaltou ela.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, frisou que o trabalho iniciado já na primeira infância não só previne problemas em relação à saúde bucal como também educa as crianças para esses cuidados ao longo da vida. “Temos um trabalho que busca dar a assistência odontológica e também dialogar sobre a forma correta de escovar os dentes, reforçando os alimentos que podem ser evitados. Neste aspecto, ainda ampliamos as orientações para os profissionais e os familiares”, afirmou o titular da pasta.