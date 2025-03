Saúde ultrapassa mil ações dedicadas à mulher após segundo 'Dia D'

A Secretaria Municipal de Saúde ultrapassou mil ações dedicadas à mulher após o segundo “Dia D” voltado ao público feminino, realizado no último sábado (22/03), tanto na Clínica da Família André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista, quanto na Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Gregório Bonifácio da Silva, no Parque Buenos Aires.

As 749 atividades registradas nestes dois polos de atendimento se somaram aos 275 procedimentos contabilizados durante a mobilização especial que havia sido realizada em 8 de março, na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no Parque Santa Rosa, chegando a 1.024 ações promovidas em ambos os dias.

Assim como havia ocorrido na primeira oportunidade, que ocorreu no Dia Internacional da Mulher, o segundo “Dia D” também foi acompanhado pelo prefeito Pedro Ishi, pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e pelo secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, que estiveram na Clínica da Família para conferir de perto os serviços proporcionados para a população da região norte. O vereador e vice-presidente da Câmara, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, prestigiou a ação junto aos representantes da administração municipal.

No espaço, foram realizadas 60 ultrassonografias de mama, 16 coletas de papanicolau, 81 exames de eletrocardiograma, 41 avaliações odontológicas, 11 avaliações nutricionais, 15 sessões de acupuntura, 133 procedimentos de auriculoterapia, duas consultas médicas, 16 palestras para estudantes de Psicologia com temática sobre violência, duas palestras sobre Nutrição, 16 orientações sobre a saúde da mulher, 36 testes rápidos de HIV, 36 testes rápidos de sífilis, distribuição de 25 autotestes de HIV, 16 orientações sobre planejamento familiar e três orientações sobre o climatério, totalizando 509 ações.

O dia de trabalho na Clínica da Família ainda contou com uma ação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e garantiu orientações sobre prevenção contra a dengue, além de incentivar a conscientização sobre a temática da resiliência com a confecção de 137 bonecas abayomi, que são itens feitos com nós em tecidos sem o uso de costuras. Ainda foram distribuídos absorventes e ofertadas apresentações de zumba e de dança flashback para as mulheres que estiveram no local, que também puderam aproveitar atividades do grupo de Lian Gong.

Marcaram presença na unidade o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; a diretora de Atenção à Saúde, Cintia Steffens Watanabe; as coordenadoras Alcione Sena (Rede Alyne), Priscila Arap (Controle de Zoonoses) e Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa (Programa Municipal de ISTs/HIV e Hepatites Virais); além da diretora do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Joyce Moreira.

USF Vila Fátima

A atividade na USF Vila Fátima, também realizada neste sábado, proporcionou 27 consultas médicas, 58 aferições de pressão arterial, 20 aferições de glicose, 34 avaliações odontológicas, 31 procedimentos de auriculoterapia, 22 coletas de papanicolau, três palestras em saúde, 30 solicitações de exames laboratoriais, sete testes rápidos, cinco vacinas e três atendimentos psicológicos, totalizando 240 ações.

Clínica da Mulher

Já a ação na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, ocorrida no dia 8, registrou 275 procedimentos. O atendimento garantiu 64 ultrassonografias transvaginais, 40 exames de papanicolau, 42 testes rápidos de HIV e sífilis, 53 procedimentos de auriculoterapia e 36 exames de eletrocardiograma, além de possibilitar o agendamento de 40 mamografias.

O secretário Diego Ferreira destacou que os dois sábados permitiram um reforço dos cuidados por meio das consultas, dos exames e das diversas atividades e orientações que aconteceram nestas oportunidades. “Nossa programação da saúde neste mês da mulher proporcionou mais serviços para elas, em dias e horários mais acessíveis, de forma que todas puderam realizar os procedimentos que são necessários para a prevenção de rotina”, ressaltou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito frisou a importância deste tipo de ação para a cidade. “Pudemos contemplar as três regiões do município com os ‘Dias D’ que realizamos. A ideia era realmente celebrar o mês das mulheres garantindo mais atendimentos em mais dias, prestando serviços essenciais para a qualidade de vida das nossas moradoras. Tivemos a grande satisfação de ver de perto o carinho com que todas foram recebidas. Também fazia parte dessa proposta unir o trabalho das equipes com atividades de entretenimento e relaxamento, que tornaram a vinda às unidades mais atrativa”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.