Saúde vacina contra a gripe neste domingo no Dona Benta

A Secretaria Municipal de Saúde garantirá vacinação contra a gripe neste domingo (08/06), entre 7h30 e meio-dia, na feira do Jardim Dona Benta, localizada na avenida Jaguari, compreendida entre as avenidas Itapeti e Francisco Marengo. Poderão ser imunizados todos com idade superior a seis meses de idade, mediante apresentação de documento com foto, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Este será o quarto final de semana seguido em que a pasta organiza uma ação especial para reforçar a cobertura vacinal contra a gripe na cidade, já tendo contemplado 4.315 munícipes somente nessas oportunidades. Além da atividade na região norte, também haverá uma outra mobilização na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aya (estrada Fazenda Viaduto, 6.000), no sábado (07/06), entre 8 e 16 horas, que também proporcionará esse serviço.

No sábado da última semana (31/05), 293 doses foram aplicadas durante ação no Largo da Feira, no centro. O trabalho garantiu a vacinação a 12 crianças de seis meses a 5 anos, a 257 munícipes entre 6 e 59 anos e a 24 idosos com 60 anos ou mais.

Vale ressaltar que, além das ocasiões especiais, as doses seguem sendo aplicadas nos 24 postos de saúde, nos dias e horários regulares, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 16 horas, com exceção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, que funciona também aos sábados, com horário estendido, de 8 às 18 horas. Os endereços e os telefones de todas as unidades podem ser visualizados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.