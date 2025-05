Saúde vacinará contra a gripe em ação neste fim de semana no Shibata

A Secretaria Municipal de Saúde vacinará a população contra a gripe neste fim de semana, durante ação especial organizada no Supermercado Shibata da avenida Armando Salles de Oliveira, 1.520. A imunização será proporcionada tanto no sábado (17/05), entre 10 e 19 horas, quanto no domingo (18/05), entre 10 e 16 horas, mediante apresentação de documento de identidade com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de comorbidade para quem a possui, já que estas pessoas fazem parte do público-alvo desta iniciativa.

Além dos munícipes que têm essa condição, serão contemplados outros grupos prioritários que incluem crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade; idosos de 60 anos ou mais; gestantes; puérperas (pós-parto); indígenas; quilombolas; trabalhadores da Saúde; pessoas com deficiência permanente; adolescentes 12 a 21 anos em unidades socioeducativas; população privada de liberdade; e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Também poderão ser vacinados, nesta oportunidade, os professores; os integrantes das Forças Armadas; as pessoas em situação de rua; os integrantes de Forças de Segurança e Salvamento; os caminhoneiros; os trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; as pessoas que atuam na área portuária; e as pessoas que trabalham nos Correios.

Este é o segundo sábado consecutivo que a Secretaria Municipal de Saúde organiza uma ação especial para vacinar a população contra a gripe. No último dia sábado (10/05), com o projeto “Saúde Itinerante”, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), equipes da pasta estiveram na Fazenda Aya, onde garantiram o atendimento aos munícipes na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy.

O público-alvo nesta ocasião foram crianças entre seis meses e 5 anos; gestantes; idosos a partir de 60 anos; trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade).

O secretário Diego Ferreira frisou que estas atividades reforçam a imunização na cidade pois facilitam o deslocamento dos moradores. “Sabemos que muitas pessoas não conseguem estar nos postos durante os dias úteis, por conta dos compromissos. Por isso, fazemos questão de organizar trabalhos especiais em dias e horários que possam atender as famílias. Na semana passada, estivemos na região sul e agora proporcionamos essa oportunidade na região central de Suzano”, pontuou o titular da pasta da Saúde.