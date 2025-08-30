Saulo participa de jogo amistoso com governador na abertura do 67º Congresso Estadual de Municí

A abertura do 67º Congresso Estadual de Municípios de São Paulo (CEM-SP), promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM), contou com um momento especial de integração: uma partida de futebol amistosa realizada na Arena Pacaembu, reunindo autoridades políticas e personalidades do esporte. Entre os participantes esteve o prefeito de Poá, Saulo Souza, que jogou ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do ex-jogador Cafu, e levou o nome da cidade para o evento que celebrou a união, o diálogo e o espírito de colaboração entre os municípios paulistas.

Mais do que uma atividade de lazer, o amistoso simbolizou a parceria entre as cidades, promovendo o fortalecimento do diálogo e a aproximação entre prefeitos e o governo estadual. A partida também marcou um momento de descontração entre autoridades de todo o Estado, reforçando a importância da cooperação para o desenvolvimento regional.

“O 67º Congresso Estadual de Municípios de São Paulo reúne a classe política do Estado e do País para discutir os principais temas que afetam diretamente os municípios. Poá é uma cidade que agora tem vez e voz, que faz aproximações e articulações políticas, ampliando cada vez mais a representatividade do município”, destacou o prefeito Saulo Souza.

Sobre o jogo, o prefeito ressaltou o simbolismo da união entre os gestores. “Assim como em campo, em que cada jogador contribui para o resultado coletivo, na política é fundamental que prefeitos atuem de forma integrada em busca de soluções comuns para suas cidades.”

Amistoso

Jogando pela ala direita, o governador Tarcísio de Freitas foi protagonista da partida ao marcar o gol decisivo. Após cavar um pênalti ao chutar a bola contra a mão de um adversário, surpreendeu ao receber um passe de Cafu na cobrança e finalizar no canto esquerdo do goleiro, arrancando aplausos da torcida.

O primeiro gol da equipe vencedora foi marcado por Fred Guidoni, presidente da APM e ex-prefeito de Campos do Jordão. A equipe adversária descontou com Paulinho do Esporte, prefeito de Pedro de Toledo e professor de educação física. O secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, atuou como árbitro da partida.