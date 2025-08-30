Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saulo participa de jogo amistoso com governador na abertura do 67º Congresso Estadual de Municí

Na Arena Pacaembu, o chefe do Executivo de Poá integrou time ao lado do prefeito Ricardo Nunes e do ex-jogador Cafu em partida que promoveu união entre os municípios

29 agosto 2025 - 13h54Por da Reportagem Local
Saulo participa de jogo amistoso com governador na abertura do 67º Congresso Estadual de MunicípiosSaulo participa de jogo amistoso com governador na abertura do 67º Congresso Estadual de Municípios - (Foto: Divulgação)

A abertura do 67º Congresso Estadual de Municípios de São Paulo (CEM-SP), promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM), contou com um momento especial de integração: uma partida de futebol amistosa realizada na Arena Pacaembu, reunindo autoridades políticas e personalidades do esporte. Entre os participantes esteve o prefeito de Poá, Saulo Souza, que jogou ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do ex-jogador Cafu, e levou o nome da cidade para o evento que celebrou a união, o diálogo e o espírito de colaboração entre os municípios paulistas.

Mais do que uma atividade de lazer, o amistoso simbolizou a parceria entre as cidades, promovendo o fortalecimento do diálogo e a aproximação entre prefeitos e o governo estadual. A partida também marcou um momento de descontração entre autoridades de todo o Estado, reforçando a importância da cooperação para o desenvolvimento regional.

“O 67º Congresso Estadual de Municípios de São Paulo reúne a classe política do Estado e do País para discutir os principais temas que afetam diretamente os municípios. Poá é uma cidade que agora tem vez e voz, que faz aproximações e articulações políticas, ampliando cada vez mais a representatividade do município”, destacou o prefeito Saulo Souza.

Sobre o jogo, o prefeito ressaltou o simbolismo da união entre os gestores. “Assim como em campo, em que cada jogador contribui para o resultado coletivo, na política é fundamental que prefeitos atuem de forma integrada em busca de soluções comuns para suas cidades.”
Amistoso

Jogando pela ala direita, o governador Tarcísio de Freitas foi protagonista da partida ao marcar o gol decisivo. Após cavar um pênalti ao chutar a bola contra a mão de um adversário, surpreendeu ao receber um passe de Cafu na cobrança e finalizar no canto esquerdo do goleiro, arrancando aplausos da torcida.

O primeiro gol da equipe vencedora foi marcado por Fred Guidoni, presidente da APM e ex-prefeito de Campos do Jordão. A equipe adversária descontou com Paulinho do Esporte, prefeito de Pedro de Toledo e professor de educação física. O secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, atuou como árbitro da partida.

