Saulo Souza recebe deputado Orlando Silva e conquista emenda de R$ 1 milhão para Saúde de Poá

O prefeito Saulo Souza recebeu na manhã desta sexta-feira (11), a visita do ex-ministro do Esporte e deputado federal, Orlando Silva, que anunciou a destinação de R$ 1 milhão para a Saúde de Poá. O recurso será destinado para custeios com a Atenção Básica. A visita foi acompanhada pelo secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira do Nascimento, que aproveitou a oportunidade para solicitar investimentos também para sua pasta.

De acordo com o chefe do Executivo, a visita do parlamentar representa muito, pois mostra que Poá está construindo pontes, que agora tem vez e que pode contar com parceiros como o deputado Orlando Silva. “Esse recurso vai alcançar as pessoas que mais precisam na área da saúde. Agradeço muito a visita e a emenda. Orlando Silva é muito atuante e parceiro da nossa cidade há muitos anos”, ressaltou.

Em conversa com o deputado, o prefeito comentou sobre o trabalho realizado nos 100 primeiros dias à frente da Prefeitura e das entregas que realizou em diversos setores. “Implantamos um novo modelo de gestão, pautado no diálogo, na escuta ativa e em ações concretas que já começaram a transformar a realidade da cidade. Hoje o município vive um novo tempo, marcado pela retomada da esperança e da confiança da população”, falou o prefeito durante a visita.

O secretário de Esportes de Poá acompanhou a reunião e lembrou das contribuições do deputado para a cidade quando ainda era ministro do Esporte. “Muitos equipamentos que existem hoje no nosso município vieram pelas mãos do Orlando Silva, que é um amigo de Poá. Hoje ele retorna para a cidade, trazendo uma grande emenda para a Saúde e levando para Brasília pedidos do Esporte”, frisou o secretário.

De acordo o parlamentar, visitar o prefeito Saulo Souza e poder acompanhar de perto o trabalho feito na cidade nesses 100 dias de gestão é um privilégio. “O prefeito está de parabéns pela revolução que tem feito na cidade e pode contar com nosso apoio na Câmara Federal. Fiz questão de fazer essa visita para anunciar esse recurso de R$ 1 milhão para a Saúde. É uma forma que tenho de colaborar com a gestão neste início e com essa cidade que sempre me abraçou”, finalizou.