Seade lança portal com ferramenta dedicada à análise de dados

A Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) lançou uma nova plataforma exclusiva para visualização, análise e apresentação de mapas. Trata-se do GeoSeade. O diferencial da ferramenta é sua interface amigável e intuitiva, que visa facilitar a compreensão das informações apresentadas.

O mapa interativo GeoSeade permite que diversas camadas de informações sejam agrupadas e visualizadas simultaneamente. É possível editar o visual do mapa, criar gráficos e mapas de agrupamento e de calor, entre outras funcionalidades.

O portal também disponibiliza arquivos de metadados com informações de todas as bases cartográficas do GeoSeade. Além disso é possível efetuar o download destas bases em formato shapefile (shp).

O Seade, entre outras atividades, coleta, organiza, analisa e divulga informações técnicas e dados estatísticos; identifica a situação do desenvolvimento econômico e social do Estado; define metodologia e formas de execução das atividades de identificação, obtenção, seleção e processamento de informações técnicas e dados estatísticos, para uso e divulgação pelos diversos órgãos da Administração do Estado.