'Sebrae Móvel' realiza atendimentos voltados ao empreendedorismo feminino

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), realizou nesta sexta-feira (13/03) uma ação especial com o projeto “Sebrae Móvel – Sebrae Delas” no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro da cidade. A iniciativa integrou a programação do Mês da Mulher Suzanense e ofereceu atendimentos, entre orientações, esclarecimentos e encaminhamentos voltados principalmente ao empreendedorismo feminino e à formalização de pequenos negócios.

Durante o período de atividade, das 10 às 16 horas, a unidade itinerante do Sebrae funcionou como um escritório móvel instalado no Paço Municipal, oferecendo suporte técnico e informações especializadas à população. Os atendimentos foram conduzidos por Roseli Lima, analista de sistemas do Sebrae Alto Tietê, que esteve à frente das orientações prestadas aos munícipes ao longo da ação.

Entre os atendimentos realizados estiveram orientações para Microempreendedor Individual (MEI), esclarecimentos sobre abertura, regularização e encerramento de empresas, além de consultorias sobre gestão empresarial, planejamento, marketing e finanças. Os participantes também receberam informações sobre cursos, oficinas e capacitações oferecidas pelo Sebrae, voltadas ao desenvolvimento de pequenos empreendimentos.

A ação contou ainda com a presença da dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, do vice-prefeito Said Raful, do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e da diretora do Saspe, Beatriz Leite, que acompanharam alguns dos atendimentos realizados durante a atividade.

A iniciativa teve como foco facilitar o acesso da população aos serviços de orientação empresarial, promovendo informação qualificada para que empreendedores possam estruturar seus negócios com mais planejamento e segurança.

No contexto do Mês da Mulher Suzanense, a ação também reforçou o incentivo ao empreendedorismo feminino, oferecendo apoio para que mulheres interessadas em empreender tenham acesso a ferramentas de gestão, formalização e capacitação.

“Ficamos muito felizes com o resultado desta ação e com a participação da população. Foram muitos atendimentos ao longo do dia, com pessoas interessadas em empreender, tirar dúvidas e buscar orientação para melhorar seus negócios. Essa parceria com o Sebrae é muito importante porque aproxima esse tipo de serviço da população e incentiva principalmente as mulheres a acreditarem em suas ideias e investirem em seus projetos”, destacou a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi.