Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 13 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Sebrae Móvel' realiza atendimentos voltados ao empreendedorismo feminino

Iniciativa promovida por meio de parceria entre Saspe e Sebrae integrou a programação do Mês da Mulher Suzanense e ofereceu orientações gratuitas sobre gestão e formalização de negócios

13 março 2026 - 18h41Por da Reportagem Local
'Sebrae Móvel' realiza atendimentos voltados ao empreendedorismo feminino 'Sebrae Móvel' realiza atendimentos voltados ao empreendedorismo feminino - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), realizou nesta sexta-feira (13/03) uma ação especial com o projeto “Sebrae Móvel – Sebrae Delas” no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro da cidade. A iniciativa integrou a programação do Mês da Mulher Suzanense e ofereceu atendimentos, entre orientações, esclarecimentos e encaminhamentos voltados principalmente ao empreendedorismo feminino e à formalização de pequenos negócios.

Durante o período de atividade, das 10 às 16 horas, a unidade itinerante do Sebrae funcionou como um escritório móvel instalado no Paço Municipal, oferecendo suporte técnico e informações especializadas à população. Os atendimentos foram conduzidos por Roseli Lima, analista de sistemas do Sebrae Alto Tietê, que esteve à frente das orientações prestadas aos munícipes ao longo da ação.

Entre os atendimentos realizados estiveram orientações para Microempreendedor Individual (MEI), esclarecimentos sobre abertura, regularização e encerramento de empresas, além de consultorias sobre gestão empresarial, planejamento, marketing e finanças. Os participantes também receberam informações sobre cursos, oficinas e capacitações oferecidas pelo Sebrae, voltadas ao desenvolvimento de pequenos empreendimentos.

A ação contou ainda com a presença da dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, do vice-prefeito Said Raful, do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e da diretora do Saspe, Beatriz Leite, que acompanharam alguns dos atendimentos realizados durante a atividade.

A iniciativa teve como foco facilitar o acesso da população aos serviços de orientação empresarial, promovendo informação qualificada para que empreendedores possam estruturar seus negócios com mais planejamento e segurança.

No contexto do Mês da Mulher Suzanense, a ação também reforçou o incentivo ao empreendedorismo feminino, oferecendo apoio para que mulheres interessadas em empreender tenham acesso a ferramentas de gestão, formalização e capacitação.

“Ficamos muito felizes com o resultado desta ação e com a participação da população. Foram muitos atendimentos ao longo do dia, com pessoas interessadas em empreender, tirar dúvidas e buscar orientação para melhorar seus negócios. Essa parceria com o Sebrae é muito importante porque aproxima esse tipo de serviço da população e incentiva principalmente as mulheres a acreditarem em suas ideias e investirem em seus projetos”, destacou a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Cine Compir' retorna nesta terça-feira com o documentário 'A Jẹun Bó'
Cidades

'Cine Compir' retorna nesta terça-feira com o documentário 'A Jẹun Bó'

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante reunião do Conseg Norte
Cidades

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante reunião do Conseg Norte

Pedro Ishi anuncia que trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni serão revitalizados
Pavimentação

Pedro Ishi anuncia que trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni serão revitalizados

Saspe recebe mais um curso gratuito de especialização na área de turismo
Cidades

Saspe recebe mais um curso gratuito de especialização na área de turismo

GCM apreende drogas e detém acusado de tráfico em duas ocorrências
Cidades

GCM apreende drogas e detém acusado de tráfico em duas ocorrências

Procon de Ferraz promove programação especial na Semana do Consumidor
Ferraz

Procon de Ferraz promove programação especial na Semana do Consumidor