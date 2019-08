Secretaria apresenta Plano de Mata Atlântica em reunião no Boa Vista

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança do Boa Vista (Conseg), realizou na noite de quinta-feira (29) uma reunião com moradores da região norte para tratar sobre a elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica (PMMA). O encontro teve como principal objetivo abrir à população a oportunidade de tirar dúvidas e contribuir para o texto, que tratará da preservação ambiental como política pública na cidade.

O evento ocorreu no salão da Comunidade Evangélica Aliança com Cristo e teve a participação dos secretários municipais Edson Gianuzzi (Meio Ambiente) e Claudinei Valdemar Galo (Transporte e Mobilidade Urbana), do presidente do Conseg Boa Vista, Ebert Vicente, e do novo delegado do 2º Distrito Policial de Suzano, João Bosco.

A reunião foi dividida em três partes: a apresentação do novo delegado que assume as funções da delegacia da Polícia Civil que atende à região norte de Suzano, a tribuna livre aos mais de 90 participantes, que trataram de temas ligados à Segurança Pública, Transporte e Meio Ambiente, e a apresentação do PMMA, que se encontra em etapa de elaboração.

A diretora técnica da pasta de Meio Ambiente Solange Wuo explicou aos presentes o processo de elaboração do novo documento, que dará ao município meios de implantar Unidades de Conservação e o Parque Natural Municipal do Sesc, que vai ao encontro do plano de governo da atual gestão municipal.

O local está às margens da Área de Preservação Ambiental (APA) da várzea do rio Tietê, conhecido como mirante do Sesc. O objetivo é manter no parque uma gestão autossustentável, com incentivo ao turismo ecológico, criação de um jardim botânico, restauração da mata, recuperação de nascentes, atividades de educação ambiental com escolas e outras iniciativas de caráter sócio-ambientais.

Para o secretário de Meio Ambiente de Suzano, o resultado da reunião foi positivo, em razão do amplo engajamento da comunidade sobre o assunto, das contribuições por meio das propostas e da disposição de parcerias para ações futuras. “Este foi o nosso primeiro encontro com a região norte para tratar do PMMA, e pretendemos realizar mais reuniões semelhantes a esta para obter um projeto mais completo e que atenda aos anseios do povo, ainda neste segundo semestre”, afirmou Edson Gianuzzi.