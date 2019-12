Secretária apresenta raio-x da administração e cita inovações

A secretária municipal de Administração de Suzano, Cintia Renata Lira, destacou a evolução na informatização que todo o sistema administrativo da Prefeitura vem sofrendo ao longo da gestão de Rodrigo Ashiuchi (PL).

Ao DS Entrevista, Cintia citou mudanças no sistema de protocolos, que agora podem ser feitos pela internet. Ela também falou sobre a implantação de uma escola modelo e de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) modelo para este mês.

A ideia é que as escolas da cidade tenham todo o cadastro do aluno via web, além de possibilitar o acompanhamento dos pais e professores e disponibilizar um "diário de classe virtual". Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o objetivo é facilitar registros e agilizar agendamentos.

"Todas as UBSs terão computadores e impressoras nos ambulatórios médicos e o prontuário será virtual, para economizar papel e preservar o meio ambiente. O agendamento poderá ser feito via web ou aplicativo no celular. Nas escolas, os pais vão acompanhar pelo aplicativo se o filho está comparecendo e poderão reivindicar através dele", disse Cintia.

Ela também falou sobre o crescimento no número de protocolos feitos pela internet. "Atualmente, 95% dos protocolos já são possíveis serem feitos via web", citou.

Frente de trabalho

A previsão, segundo Cintia, é que os selecionados da última frente de trabalho sejam publicados na semana que vem. No momento, estão sendo finalizadas as formas de credenciamento e classificação, seguindo critérios como econômico, renda familiar, número de filhos menores de 18, entre outros.

"Quando publicarmos, começaremos a chamar as pessoas. Na abertura recente, 3,3 mil pessoas se inscreveram. Ela fica seis meses renováveis por mais seis. Quando vence, a gente chama o próximo da fila. As vagas são de acordo com a necessidade e permissão orçamentária", explicou.

NAS

O Núcleo de Acompanhamento ao Servidor (NAS) contém psiquiatras e assistentes sociais exclusivos para atendimento aos servidores da Prefeitura. Atualmente, cerca de 50% deles não são de Suzano. Cintia diz que as procuras acontecem tanto por indicação médica quanto voluntariamente. "Criamos e, no primeiro mês, em fevereiro, atendemos 70 servidores. Em outubro, esse número foi de quase 300. Estamos em uma era onde temos muitos problemas psicológicos. É um problema da humanidade. Então por que não estender a mão para quem carrega a administração municipal, que são nossos servidores públicos?", disse.

Atualmente, são três concursos homologados nas áreas de saúde, educação e segurança, com a Guarda Civil Municipal (GCM). A secretária diz que já estão sendo contratados professores, diretores, médicos e diversos profissionais na área da saúde. O concurso da GCM depende de uma adequação interna com a empresa que vai dar treinamento aos novos agentes.

Nos dias 8 e 15 de dezembro, serão realizadas provas de concurso da área administrativa como um todo. As vagas serão destinadas a engenheiros, topógrafos, ajudantes gerais e auxiliares administrativos. A previsão é de homologação para fevereiro de 2020.