Secretaria da Saúde participa de Conferência

Suzano marcou presença na 9ª Conferência Estadual de Saúde realizada entre segunda e quarta-feira desta semana (29 a 31/05) no centro de convenções Royal Palm Hall, na cidade de Campinas. O município foi representado pela gerente da Unidade de Saúde da Família (USF) Onésia Benedita Miguel, do Jardim Suzanópolis, a enfermeira Aldine Miguel Ribeiro; a psicóloga do Núcleo à Saúde da Família (Nasf), Maria Clara Lira Bezerril; e os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), Maiana Santos Nascimento, Maikon Vitor Simões e Adenilson José Santana, delegados eleitos na etapa macrorregional realizada em Guarulhos, em 15 de maio.

Com o tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia - amanhã vai ser outro dia”, o objetivo do encontro, organizado pelo Conselho Estadual de Saúde (CES), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, foi preparar diretrizes para que São Paulo contribua com propostas para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que será realizada em Brasília, entre 2 e 5 de julho. Os debates preparatórios são essenciais para aqueles que utilizam os sistemas de saúde locais façam parte da elaboração do Plano Estadual de Saúde de São Paulo. Os temas tratados foram baseados em quatro eixos de atuação.

No Eixo I, definido como o “O Brasil que temos. O Brasil que queremos”, foi proposta uma reflexão sobre o que sociedade e governo precisam para alcançar a qualidade de vida para nossa nação. O Eixo II, que aborda “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas", norteou uma análise da participação social como mecanismo de fortalecimento da cidadania e como essa participação pode contribuir para aproximar a sociedade do Estado.