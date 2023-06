Secretaria de Administração anuncia conjunto de intervenções nos cemitérios

A Secretaria Municipal de Administração anunciou, em audiência pública realizada pela Câmara de Suzano nesta segunda-feira (19/06), as intervenções que deverão ser realizadas no Cemitério Municipal São João Batista, o Cemitério do Raffo, e no Cemitério Municipal São Sebastião, ao longo do segundo semestre deste ano. Ao todo, serão construídos 560 nichos (locais destinados ao armazenamento de restos mortais) e 300 gavetas temporárias.

Até o fim do ano, também deverá ser instalado o velório do Cemitério do Raffo, de forma a evitar o deslocamento dos moradores da região sul da cidade para o centro e organizando a demanda no Cemitério São Sebastião, que receberá melhorias na iluminação durante operíodo. Ainda será disponibilizado um veículo para facilitar o acesso e o deslocamento dos visitantes, especialmente nas áreas de subida e mais distantes.

As informações foram divulgadas pela chefe da pasta, Cintia Renata Lira, aos membros da Comissão Permanente de Administração Pública da Câmara e demais presentes no evento. Participaram da audiência, os vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, que conduziu as atividades; Artur Takayama; e Lazario Nazaré Pedro, o Pastor Lázaro de Jesus. Da parte da administração municipal participaram o assessor estratégico da Controladoria Geral do Município, César Braga; o diretor administrativo Valdir Moraes; o diretor de Tecnologia da Informação (TI), Gerson Porto; e o diretor de Recursos Humanos (RH), André Amaral.

Além da apresentação das obras que estão por vir nos cemitérios municipais, a secretária de Administração apresentou os serviços que já foram executados nos últimos meses, visando melhorias no atendimento à população. Ela destacou as ações realizadas no Cemitério do Raffo, que recebeu a instalação de nova caixa d’água, de forma a garantir o abastecimento necessário para limpeza dos túmulos, e também reforma no muro.

“Com todas essas obras que foram elencadas, conseguiremos minimizar os desafios que estamos enfrentando em relação aos locais para sepultamento e velório em Suzano. As melhorias implementadas no Cemitério do Raffo e São Sebastião se fazem necessárias, para que possamos atender aos moradores com o cuidado que é devido nos momentos mais difíceis de suas vidas. Os novos serviços proporcionam avanços no que diz respeito à infraestrutura dos cemitérios, aumentando a capacidade e melhorando a iluminação e o abastecimento de água”, destacou Cintia Renata Lira.

Obras no Paço Municipal

Durante a audiência na Câmara, ainda foram apresentados os serviços que foram executados no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa nos últimos meses, que garantiu a reforma do telhado, reestruturação da iluminação e adequação do subsolo, onde ficam o departamento médico, a Secretaria de Governo e o Núcleo de Acompanhamento dos Servidores (NAS).

Com relação ao NAS, foram apresentadas algumas das atividades oferecidas para acolhimento do funcionalismo público, como o “Amigo Estou Aqui”, que prepara os servidores para a aposentadoria; o “Programa Aconchêgo”, que orienta casais gestantes e adotantes; e o “Vencendo Barreiras”, que garante suporte para servidores com deficiência.