Secretaria de Administração convoca 99 pessoas em Frente de Trabalho

A administração municipal de Suzano, por meio da Secretaria de Administração, convocou 99 pessoas na semana passada para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego Municipal, denominado "Frente de Trabalho", que tem como objetivo contemplar o desempregado com ocupação, qualificação profissional e renda.

Segundo a Secretaria, as funções realizadas pelos convocados são atividades de limpeza, conservação, manutenção, restauração, entre outros.

De bens públicos da administração municipal e de suas autarquias, em vias e logradouros públicos, de bens de entidades assistências e outras atividades correlatas que se fizerem necessárias as Secretárias Municipais.

A convocação da Frente de Trabalho é realizada de acordo com a necessidade apresentada das Secretarias da cidade.

Os beneficiários contemplados com o programa recebem o auxílio de um salário mínimo (R$ 998) e vale-transporte (dependendo da distância entre o local de trabalho e a sua residência). Porém a participação não representa vínculo empregatício, já que o programa é de caráter assistencial para a formação profissional.

De acordo com o site da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br) o contato para mais informações pode ser realizado por meio do telefone 4745-2044; pelo email smads@suzano.sp.gov.br; ou no Centro Unificado de Serviços, situado na Avenida Paulo Portela, 210.