Secretaria de Administração divulga classificação de processo para vagas de estágio

A Secretaria de Administração de Suzano publica nesta quarta-feira (06/12), na Imprensa Oficial do Município, a classificação definitiva dos candidatos que participaram do processo seletivo para 130 vagas de estágio em diversas áreas do setor público. Quase 1,2 mil nomes constam na Classificação Geral para estagiários, incluindo pessoas com deficiência, conforme aponta o edital nº 004/2023.

A partir da publicação, os candidatos serão chamados conforme demanda. Os que têm ensino médio são maioria, com um total de 376 nomes (sem contar as pessoas com deficiência); em seguida vem os candidatos que estão se graduando em Pedagogia, Psicologia, Biomedicina, Técnico em Administração e Serviço Social.

“Os melhores classificados terão mais chances para serem chamados. O estágio é uma oportunidade única para os estudantes se desenvolverem dentro de suas especializações, uma vez que eles vão adquirir conhecimento e habilidades que apenas a teoria não é capaz de proporcionar. Que os selecionados para essas vagas valorizem essa grande oportunidade que estão recebendo”, afirmou a secretária Cíntia Lira.

As 130 vagas são para diversas áreas de atuação e a jornada de atividade do estágio será de seis horas diárias, o que corresponde a 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Vale ressaltar que 10% das oportunidades são destinadas às pessoas com deficiência (PCDs) e serão preenchidas conforme a necessidade. A lista oficial será publicada de acordo com as notas obtidas em ordem decrescente por curso e o processo fica em vigência por seis meses logo a contar da publicação.

“Tenho a certeza de que os novos estagiários vão desempenhar um papel fundamental em nossa administração e virão para somar. No futuro serão grandes profissionais e levarão os ensinamentos deste período como experiência para a vida deles”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.