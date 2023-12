Secretaria de Administração divulga resultados preliminares de concurso público

A Secretaria Municipal de Administração divulgou, na última sexta-feira (01/12), o gabarito e os resultados preliminares do concurso público (edital nº 01/2023) promovido em 19 de novembro. Os candidatos podem consultar as notas obtidas e a lista provisória de classificação no site da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br) ou do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo (http://nossorumo.org.br), banca responsável pelo certame. Os recursos deverão ser apresentados até esta terça-feira (05/12).

Ao acessar os endereços eletrônicos, os candidatos poderão conferir informações acerca do número das inscrições e nome completo em ordem de classificação, data de nascimento, número de acertos em cada disciplina, notas das provas objetiva, discursiva (quando houver), total e classificação provisória. O concurso oferta 44 vagas em 23 funções distintas para ensino superior, médio e fundamental, com salários que variam entre R$ 2.126,14 e R$ 10.464,28.

De acordo com o cronograma do edital, na próxima sexta-feira (08/12), haverá a publicação do resultado final que antecede a avaliação da cota racial. Nesta mesma data, também serão convocados os participantes que se inscreveram em vagas que contam com avaliação prática. Além disso, ocorrerá a divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório das provas objetiva, discursiva e da classificação provisória.

Dentre os cargos que oferecem o maior número de oportunidades estão monitor de atividades esportivas, lazer e recreação (6), fisioterapeuta (4), operador de máquinas pesadas (4), médico psiquiatra 20 horas (3) e operador de asfalto (3). O concurso ainda oferece uma vaga para diversas colocações, como borracheiro, auxiliar de enfermagem, soldador, educador social, mecânico de manutenção, topógrafo, médico neurologista 10 horas, médico neurologista 20 horas, médico pneumologista 20 horas, médico psiquiatra infantil 20 horas, médico urologista 20 horas e procurador jurídico.

De acordo com a secretária municipal de Administração, Cintia Lira, um dos objetivos da abertura do concurso foi proporcionar oportunidades para tornar ainda melhor a qualidade oferecida pelos serviços públicos municipais. “Aos poucos seguimos avançando em direção às fases conclusivas deste edital, que tem uma grande abrangência e oferece novas colocações profissionais para diversos segmentos. Peço que todos os inscritos continuem acompanhando as etapas para que não haja nenhum problema”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que este concurso possibilitará a excelentes reforços para a administração municipal. “Contratações para as áreas da saúde e manutenção são sempre importantes para manter a excelência dos serviços prestados, garantindo uma Suzano ainda mais agradável e eficiente a todos”, definiu.