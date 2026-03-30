Secretaria de Administração promove encontro com servidores

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, realizou mais um encontro com foco na gestão de pessoas para melhoria da comunicação interna, na última sexta-feira (27/03). A iniciativa tem o objetivo de melhorar a convivência entre os profissionais e auxiliar seus supervisores a entender melhor suas demandas e a compreender sua importância para a composição do órgão ao qual contribuem.

O último encontro foi dividido entre uma sessão na parte da manhã e outra à tarde, às 9h30 e às 14h30. Os servidores que participaram pertencem ao Departamento Médico, à Recepção e ao Departamento de Gestão de Pessoas. Encontros estão sendo organizados para ocorrer em breve com outras repartições da prefeitura.

A valorização e a melhora da comunicação entre os membros dos setores estão sendo buscadas por meio de dinâmicas de interação conduzidas pela secretária municipal de Administração, Cintia Lira.

Para ela, iniciativas como esta são essenciais para garantir a boa estrutura organizacional. “A Prefeitura de Suzano funciona melhor com a boa atuação dos seus colaboradores. É nosso interesse que todos se sintam valorizados e ouvidos. É com este objetivo que estamos realizando esses encontros”, declarou a chefe da pasta.