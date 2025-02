Secretaria de Administração realiza ações de saúde mental junto aos servidores dos cemitérios

A Secretaria de Administração de Suzano realizou nos últimos dias 23 e 30 (quintas-feiras) ações ligadas à saúde mental junto aos servidores dos Cemitérios Municipais São João Batista, o Cemitério do Raffo (avenida Brasiliana, 10 - Parque Alvorada), e São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 - Sítio São José). O trabalho é alusivo à campanha “Janeiro Branco”, de conscientização sobre o tema, e está sendo desenvolvido por meio do projeto “Trocando Ideias”, uma das iniciativas do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS).

Nestes dois locais, foram promovidos encontros com 21 servidores, que receberam orientações de uma equipe formada pelos psicólogos Letícia Umezaki e Edgar Silva, e pela educadora social Stephane Gersogamo, possibilitando um espaço de cuidado e atenção para as questões emocionais. Os profissionais que trabalham nos cemitérios puderam compartilhar algumas das situações que lhe causam desconforto, tendo a interlocução devida para melhor administrar os desafios cotidianos.

O “Janeiro Branco” impulsiona as ações de cuidado em saúde mental que irão se estender durante o ano todo, por parte da pasta de Administração, a partir dos atendimentos individuais e em grupos, com diferentes temáticas direcionadas para os trabalhadores dos diversos equipamentos e serviços da municipalidade.

No dia 24 de janeiro, por exemplo, foi lançado para mais de 140 mulheres o projeto "Juntas Pelo Cuidado - A Rede de Apoio das Servidoras de Suzano", que busca promover o diálogo entre as funcionárias da administração municipal e reforçar a importância do cuidado com o bem-estar emocional. Ainda no mês de janeiro, foram proporcionadas sessões de relaxamento no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e também nos cemitérios.

Outros projetos

Além do “Trocando Ideias”, a pasta coordena outros projetos voltados exclusivamente aos servidores, por meio do NAS, que incluem: “Amigo, Estou Aqui”, que prepara os servidores municipais para a aposentadoria; “Aconchego”, que garante um espaço de cuidado a quem está à espera de um filho ou em licença maternidade; “Construindo Sonhos”, que presta orientação a integrantes do programa Bolsa Trabalho sobre temas relacionados à carreira e ao desenvolvimento pessoal; e “A-Manhã-Ser”, que contribui com momento de relaxamento por intermédio das práticas alternativas Lian Gong, Chi Kung e auriculoterapia. No ano de 2024, foram promovidos 3.476 atendimentos a partir de todas essas iniciativas.

Neste momento, está aberto o período de inscrições do projeto "Amigo, Estou Aqui", que se estenderá até 17 de fevereiro (segunda-feira). Os interessados podem se cadastrar por meio do link https://forms.gle/VMaBJ8hpSiUMJSd79.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, destacou que a pasta tem como uma de suas prioridades a realização de ações voltadas ao bem-estar dos servidores. “Proporcionamos diferentes frentes de cuidado aos funcionários da administração municipal, pois sabemos da importância deste acompanhamento. Com equipes especializadas, podemos garantir as orientações que se fazem necessárias para cada um”, ressaltou.

Outras informações sobre o trabalho do NAS podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2152 ou de forma presencial, na Sala Psicóloga Juçara Brocha, localizada no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro), entre 8 e 17 horas.