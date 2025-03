Secretaria de Administração realiza palestra de defesa pessoal para mulheres

A Secretaria Municipal de Administração promoveu na tarde da última segunda-feira (24/03) o projeto “ELAS”, uma ação especial dentro da programação do Mês da Mulher. A iniciativa ofereceu uma palestra sobre defesa pessoal para o público feminino, trazendo orientações importantes para fortalecer a segurança e a autonomia delas.

O evento ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e reuniu mais de 60 participantes. A palestra foi ministrada pela agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Bruna Mendes, que compartilhou técnicas de autoproteção e dicas para agir em situações de risco. O encontro teve como objetivo incentivar a conscientização sobre a importância da defesa pessoal e o empoderamento das mulheres por meio do conhecimento.

Além dos ensinamentos práticos, o evento serviu como um espaço de diálogo e troca de experiências entre as participantes. Muitas delas puderam relatar situações do cotidiano e esclarecer dúvidas sobre segurança, reforçando a necessidade de ampliar o acesso a informações sobre autoproteção.

A atividade contou com a presença da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do vice-prefeito Said Raful; da secretária municipal de Administração e idealizadora do projeto, Cintia Lira, e do secretário de Comunicação Pública de Suzano, Paulo Pavione. Também participaram a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Tatiane Orita, e a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira, reforçando o compromisso do município com a proteção e a valorização das mulheres.

O projeto “ELAS” integra uma série de ações promovidas pela Prefeitura de Suzano durante o mês de março, com o objetivo de oferecer oportunidades de aprendizado, apoio e fortalecimento da rede de proteção feminina na cidade.

Pavione afirmou que a comunicação tem um papel primordial na luta pelos direitos das mulheres. “Quanto mais falamos sobre segurança, prevenção e empoderamento, mais conseguimos impactar vidas e transformar realidades. Essa ação é um exemplo do que queremos para Suzano: uma cidade que acolhe, protege e valoriza cada mulher”, disse o secretário de Comunicação Pública.

“Acreditamos que conhecimento é poder, e garantir que as mulheres tenham acesso a informações sobre defesa pessoal é uma forma de as fortalecer. O projeto ‘ELAS’ vai além da teoria; queremos que cada participante saia daqui mais confiante e preparada para lidar com qualquer situação”, afirmou a secretária Cintia Lira.

Para a primeira-dama, cuidar das mulheres de Suzano é uma missão que deve ser levada muito a sério. “Essa palestra reforça a importância da prevenção e do empoderamento feminino, garantindo que cada mulher tenha o direito de se sentir segura e protegida”, ressaltou Déborah Raffoul.

Por fim, o vice-prefeito lembrou que a segurança das mulheres é uma pauta vital. “O projeto ‘ELAS’ mostra que Suzano está comprometida em dar voz e ferramentas para que cada mulher se sinta protegida e preparada para enfrentar os desafios do dia a dia. Nossa missão é construir uma cidade onde elas possam viver sem medo, com oportunidades e respeito. Esse evento é mais um passo para fortalecer essa rede de apoio e garantir que nenhuma mulher se sinta sozinha”, afirmou Said Raful.