Secretaria de Administração registra 1,8 mil atendimentos pelo NAS em quatro meses

A Secretaria Municipal de Administração apresentou nesta terça-feira (10/06), durante audiência pública organizada pela Câmara, o balanço de ações no primeiro quadrimestre de 2025, destacando os 1.861 atendimentos proporcionados aos funcionários públicos da Prefeitura de Suzano por meio do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS).

As informações foram compartilhadas pela titular da pasta, Cintia Lira, que estava acompanhada do diretor de Recursos Humanos, André Amaral. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Administração Pública do Legislativo, vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt.

Conforme demonstrado, o trabalho voltado aos servidores tem proporcionado ações de prevenção e cuidado em saúde mental a partir das atividades rotineiras e especiais. Entre as novas iniciativas lançadas neste ano, foram mencionados os os projetos “Juntas pelo cuidado”, que garantiu a inscrição de 727 servidoras para a realização de exames preventivos nos postos da rede municipal, incluindo papanicolau, ultrassom e mamografia.

Nesta oportunidade, ainda foi citado o projeto “Elas”, desenvolvido em alusão ao mês da mulher, que se propôs a dialogar sobre empoderamento, liderança e autoconfiança. As novas iniciativas se integram aos projetos já consolidados, como o “A-manhã-ser”, que oferta a prática de Lian Gong e auriculoterapia nas dependências do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa; o “Trocando Ideias”, que fala sobre saúde mental com os funcionários nos espaços de trabalho; o “Amigo Estou Aqui”, que prepara os servidores para a aposentadoria”; e o “Aconchego”, que dá apoio para gestantes e adotantes em licença maternidade.

Com relação aos concursos públicos, estão vigentes: o edital 03/2022, destinado à Guarda Civil Municipal (GCM), que é válido até 26 de julho deste ano; o edital 01/2023, para cargos diversos, que vai até 10 de janeiro do ano que vem; o edital 03/2024, destinado à Secretaria Municipal de Educação, com validade até 9 de janeiro de 2026; e o edital 01/2024, que também é destinado a vários cargos.

No que diz respeito aos concursos em trâmite, foram citados: o edital 02/2025, destinado à Secretaria Municipal de Saúde; o edital 03/2025, para o cargo de médico do trabalho; e o edital 01/2025, destinado a diversos cargos. Os três têm homologação prevista para o dia 18 de julho deste ano.

Durante a audiência pública, também foram compartilhadas informações sobre o Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização, que contabiliza um total de 2.237 classificados, sendo que 360 estão trabalhando atualmente. Quanto aos estagiários, houve destaque para os novos processos seletivos, que estão previstos para ocorrer entre este mês de junho e agosto, para reforçar o quadro, que atualmente conta 130 estudantes.

A secretária de Administração enfatizou a atenção que a prefeitura vem tendo com os servidores e as oportunidades que estão sendo concedidas para a população. “Nosso trabalho tem contemplado o funcionalismo público, com os cuidados em saúde mental e as ações de prevenção à saúde, assim como os segmentos da população, com os concursos e os programas direcionados às pessoas que precisam desse suporte. Assim, contribuímos para um serviço público cada vez mais qualificado e formamos cidadãos para o mercado de trabalho”, ressaltou a titular da pasta.

Também marcaram presença na audiência a diretora Thamires Pacheco; o diretor de Tecnologia da Informação (TI), Gerson Deliberato; o diretor administrativo dos Cemitérios Municipais e do Velório Municipal, Fabio Tostes, o Cowboy; e o diretor de Departamento, Valdir Brito; além dos assessores Caroline Nascimento, Alana Tavares e Luciano Donizete.