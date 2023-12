Secretaria de Assistência Social faz entrega de veículo para entidade conveniada

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, efetuou na última quinta-feira (21/12) a entrega de um veículo para o Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM). O automóvel, modelo Citroën Jumpy, que foi obtido por meio de uma emenda parlamentar destinada pelo ex-deputado estadual Estevam Galvão, também presente no evento, servirá para fortalecer os trabalhos direcionados aos 470 jovens deste centro de convivência, além de duas creches comunitárias localizadas no distrito de Palmeiras e no Parque Maria Helena.

A iniciativa, acompanhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, também contou com as presenças do titular da pasta, Geraldo Garippo; do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi; da diretora do ITJM, Augusta de Moraes Gusmão dos Santos; da gestora Sílvia Rangel; do diretor financeiro, Rubens Garcia; da coordenadora Edna Lima; entre outros colaboradores, pais e responsáveis dos adolescentes e crianças que integram a entidade.

O veículo já está disponível para uso e reforçará os trabalhos de atendimento à população, dando suporte ao monitoramento dos suzanenses assistidos e o apoio aos serviços deste segmento que são conveniados junto à administração municipal.

Geraldo Garippo reforçou que o novo automóvel será de grande valia para reforçar os atendimentos. “Sem dúvida, a nossa capacidade de acolhimento será aumentada e ainda mais potencializada para realizar serviços assistenciais cada vez mais técnicos e assertivos. Poderemos dar um suporte maior aos serviços efetuados pela secretaria, de forma direta e diária. Considero que apoiar entidades parceiras espalhadas pelo município, com atendimento especializado, oferta de abrigo, alimentação, reinserção social, é fundamental para garantir dignidade aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social”, disse o chefe da pasta.

“Reforço ainda que a atuação da Unidade de Planejamento Estratégico (Upae), implementada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, tem garantido que o município não perca emendas parlamentares. Este movimento fortalece o orçamento municipal em diversos segmentos, principalmente na Assistência Social, tendo em vista que esta foi a sexta entrega de veículo ao longo dos três anos em que estou à frente da pasta”, finalizou Garippo.

Por sua vez, Ashiuchi agradeceu pelo recebimento do veículo. “Registro um agradecimento especial ao sempre deputado Estevam Galvão, que, ao longo dos anos, tanto contribuiu com a evolução do nosso município. Esta nova aquisição irá contribuir com muitas famílias, principalmente com os jovens da cidade. O carro será muito importante para facilitar o trabalho e o transporte dos membros do ITJM, tanto na mobilidade eficiente de recursos e suprimentos quanto no alcance das metas comunitárias”, definiu o prefeito.